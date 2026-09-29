Gostou de 'A Hipótese do Amor'? Veja 5 histórias 'fake dating' para se apaixonar

RESUMO ＋ "A Hipótese do Amor", adaptação do best-seller de Ali Hazelwood, chegou ao serviço de streaming Prime Video na quarta-feira, 23 de setembro. Estrelado por Lili Reinhart e Tom Bateman, o filme explora o namoro de mentira, dinâmica também presente em produções como "A Proposta", "Para Todos os Garotos que Já Amei" e "Esposa de Mentirinha".

"A Hipótese do Amor", adaptação do best-seller de Ali Hazelwood, chegou ao Prime Video na última quarta-feira, 23. O longa acompanha Olive Smith (Lili Reinhart) e Adam Carlsen (Tom Bateman), que fingem ser um casal por razões práticas, e acabam se apaixonando.

A mais recente adaptação literária da Prime traz uma dinâmica clássica do mundo dos romances: o fake dating, ou seja, o namoro de mentira. Nela, o casal faz um acordo de fingirem estar em um relacionamento para conquistar um emprego, uma pessoa ou até mesmo uma herança. Porém, o que começa de mentira acaba ganhando contornos de realidade.

Para os apaixonados por essa dinâmica, a EXAME separou algumas recomendações de filmes com "fake dating" para você assistir. Confira a lista:

'Para Todos Os Garotos Que Eu Já Amei' (2018)

Onde assistir? Netflix

Toda vez que se apaixona, Lara Jean (Lana Condor) escreve uma carta secreta para seu crush, confiante de que ela nunca sairá de seu quarto. Quando as cinco cartas chegam aos destinatários, a adolescente precisa lidar com declarações que preferia manter em segredo.

Como solução, ela faz um acordo com Peter Kavinsky (Noah Centineo): ele quer fazer ciúme na ex, enquanto ela tenta convencer Josh de que já não gosta dele. O filme adapta a trilogia de Jenny Han.

'A Proposta' (2009)

Onde assistir? Disney+

Margaret Tate (Sandra Bullock) é uma editora canadense que corre o risco de ser deportada dos Estados Unidos. Desesperada, ela anuncia que vai se casar com seu assistente, Andrew Paxton (Ryan Reynolds).

Paxton aceita participar da farsa sob algumas condições, incluindo uma viagem para conhecer a família dele no Alasca. Fora do ambiente de trabalho, a dupla precisa lidar com uma nova intimidade, parentes inconvenientes e um agente da imigração desconfiado.

'Amor com Data Marcada' (2020)

Onde assistir? Netflix

Sloane (Emma Roberts) e Jackson (Luke Bracey) enxergam os feriados como um momento de cobranças sobre a vida amorosa que eles preferiam evitar. Após se conhecerem por acaso, a dupla combina que serão a companhia um do outro nas comemorações ao longo do ano, sem compromisso romântico.

O acordo cria uma espécie de relacionamento que existe apenas no calendário de festas: cada um tem alguém para levar aos eventos, mas continua livre no restante do tempo. A repetição desses encontros, porém, pode atrapalhar a distância emocional que os dois pretendiam manter.

'Um Crush para o Natal' (2021)

Onde assistir? Netflix

Não tem nada mais que Peter (Michael Urie) gostaria de evitar do que mais uma rodada de comentários da família sobre estar solteiro. Por isso, o jovem pede ao melhor amigo, Nick (Philemon Chambers), que viaje com ele para o Natal e finja estar em um relacionamento com ele.

A mentira, no entanto, se torna complicada quando Peter descobre que a mãe já organizou um encontro para ele com outro homem.

'Esposa de Mentirinha' (2011)

Onde assistir? HBO Max

Palmer (Brooklyn Decker) conhece Danny (Adam Sandler), um cirurgião plástico que ela acredita estar passando por um divórcio. Só existe um problema: Danny nunca foi casado e usava a aliança apenas como uma farsa.

Para sustentar a mentira, o médico pede à sua assistente Katherine (Jennifer Aniston) que interprete sua futura ex-mulher. A confusão acaba envolvendo toda a família, incluindo os filhos dela, que acompanham o casal de mentira para uma viagem ao Havaí.