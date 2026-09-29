F1: Onde assistir ao GP do Bahrein na Malásia?

RESUMO | A Fórmula 1 disputa a décima sexta etapa da temporada 2026 com o GP do Bahrein realocado para o Circuito Internacional de Sepang, na Malásia, com transmissão ao vivo pelos canais SporTV, Globoplay e F1TV entre os dias 2 e 4 de outubro.

Sem tempo para descanso, o circo da Fórmula 1 retorna no próximo fim de semana para a disputa de mais uma etapa do campeonato de 2026. Inicialmente programada para abril no circuito de Sakhir, a prova precisou ser adiada em decorrência do conflito no Oriente Médio. Para garantir a manutenção da etapa no calendário oficial, a organização encontrou em Sepang a nova sede, fazendo a categoria retornar à Malásia pela primeira vez desde 2017.

Fora do horizonte da F1 há nove anos, o Circuito Internacional de Sepang tem 5.543 quilômetros de extensão, 16 curvas, longas retas e pontos severos de frenagem que exigem alto desempenho técnico e físico das equipes. Dentre os 22 pilotos do grid atual, dez já competiram no traçado malaio — com destaque para o espanhol Fernando Alonso, três vezes vencedor no circuito —, enquanto os outros doze enfrentarão o desafio pela primeira vez.

Classificação do Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026

A chegada a Sepang marca a décima sexta etapa da temporada, com o jovem italiano Kimi Antonelli liderando a classificação de pilotos com uma vantagem expressiva. Mesmo após ver a diferença cair em virtude da vitória de George Russell na etapa passada, no Azerbaijão, o britânico ainda persegue o companheiro de equipe com uma desvantagem de 66 pontos na tabela. Completam o pelotão de frente os experientes Lewis Hamilton na terceira colocação e Lando Norris na quarta posição.

Mundial de Pilotos

1º | K. Antonelli (Mercedes) – 302 pontos (8 vitórias, 12 pódios)

2º | G. Russell (Mercedes) – 236 pontos (3 vitórias, 8 pódios)

3º | L. Hamilton (Ferrari) – 199 pontos (1 vitória, 5 pódios)

4º | L. Norris (McLaren) – 186 pontos (2 vitórias, 5 pódios)

5º | C. Leclerc (Ferrari) – 179 pontos (1 vitória, 4 pódios)

6º | M. Verstappen (Red Bull) – 163 pontos (0 vitórias, 7 pódios)

7º | O. Piastri (McLaren) – 120 pontos (0 vitórias, 2 pódios)

8º | I. Hadjar (Red Bull) – 86 pontos (0 vitórias, 2 pódios)

9º | L. Lawson (RB) – 59 pontos (0 vitórias, 0 pódios)

10º | P. Gasly (Alpine) – 41 pontos (0 vitórias, 0 pódios)

11º | A. Lindblad (RB) – 37 pontos (0 vitórias, 0 pódios)

12º | F. Colapinto (Alpine) – 27 pontos (0 vitórias, 0 pódios)

13º | O. Bearman (Haas) – 20 pontos (0 vitórias, 0 pódios)

14º | G. Bortoleto (Audi) – 10 pontos (0 vitórias, 0 pódios)

15º | N. Hülkenberg (Audi) – 7 pontos (0 vitórias, 0 pódios)

16º | E. Ocon (Haas) – 7 pontos (0 vitórias, 0 pódios)

17º | C. Sainz Jr. (Williams) – 7 pontos (0 vitórias, 0 pódios)

18º | A. Albon (Williams) – 5 pontos (0 vitórias, 0 pódios)

19º | F. Alonso (Aston Martin) – 3 pontos (0 vitórias, 0 pódios)

20º | Y. Tsunoda (RB) – 1 ponto (0 vitórias, 0 pódios)

21º | L. Stroll (Aston Martin) – 0 pontos

22º | V. Bottas (Cadillac) – 0 pontos

23º | S. Pérez (Cadillac) – 0 pontos

Mundial de Construtores

1º | Mercedes – 538 pontos (11 vitórias, 20 pódios)

2º | Ferrari – 378 pontos (2 vitórias, 9 pódios)

3º | McLaren – 306 pontos (2 vitórias, 7 pódios)

4º | Red Bull – 263 pontos (0 vitórias, 9 pódios)

5º | RB – 96 pontos (0 vitórias, 0 pódios)

6º | Alpine – 68 pontos (0 vitórias, 0 pódios)

7º | Haas – 27 pontos (0 vitórias, 0 pódios)

8º | Audi – 17 pontos (0 vitórias, 0 pódios)

9º | Williams – 12 pontos (0 vitórias, 0 pódios)

10º | Aston Martin – 3 pontos (0 vitórias, 0 pódios)

11º | Cadillac – 0 pontos

Onde assistir e programação completa do GP do Bahrein na Malásia

Para o público brasileiro, a transmissão de todas as atividades do fim de semana será concentrada na televisão fechada e em plataformas de streaming, sem exibição em sinal aberto. O SporTV (através do Sportv3) transmite treinos, qualificação e a corrida, com cobertura simultânea disponível também pelo Globoplay e pelo serviço oficial F1TV.

Devido à diferença de fuso horário, a agenda exigirá que os fãs acompanhem as sessões durante a madrugada e as primeiras horas da manhã. Confira o cronograma oficial no horário de Brasília:

Sexta-feira, 2 de outubro

01h30 – Treino livre 1 (Sportv3 / Globoplay / F1TV)

(Sportv3 / Globoplay / F1TV) 05h00 – Treino livre 2 (Sportv3 / Globoplay / F1TV)

Sábado, 3 de outubro

01h30 – Treino livre 3 (Sportv3 / Globoplay / F1TV)

(Sportv3 / Globoplay / F1TV) 05h00 – Qualificação (Sportv3 / Globoplay / F1TV)

Domingo, 4 de outubro

04h00 – Corrida, 56 voltas (Sportv3 / Globoplay / F1TV)

O motivo de a prova manter o nome "GP do Bahrein"

Mesmo sendo realizada em solo malaio, a corrida continuará a ser oficialmente batizada de GP do Bahrein. A decisão atende a termos contratuais rígidos estabelecidos entre a F1, a FIA e os organizadores dos dois países, além da forte presença do patrocinador master, a companhia aérea barenita Gulf Air.

Pelo acordo comercial, o Bahrein continua definindo os preços dos ingressos, comercializando os bilhetes por meio de seu site oficial e retendo a receita gerada pelas vendas, garantindo que o país não fique financeiramente de fora da temporada 2026. Para viabilizar a presença de torcedores, a Gulf Air criou inclusive rotas de voo direto entre o Bahrein e Kuala Lumpur para o período do evento.

Por que o GP do Bahrein está sendo disputado na Malásia?

A etapa original foi cancelada em abril devido a questões de segurança decorrentes do conflito no Oriente Médio, sendo transferida para Sepang.

Há quanto tempo a F1 não corria em Sepang?

A última edição do GP da Malásia havia sido disputada em 2017, com vitória de Max Verstappen.

Quem lidera o campeonato da Fórmula 1 em 2026?

O italiano Kimi Antonelli lidera a tabela de pilotos, seguido por seu companheiro de equipe George Russell.

Onde assistir à etapa?

A transmissão é realizada pelo SporTV3, Globoplay e F1TV, cobrindo todos os treinos, a qualificação e a corrida.

Qual é o horário da largada no domingo?

A prova principal tem início marcado para as 04h00 (horário de Brasília) do dia 4 de outubro.