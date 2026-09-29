A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) lidera a disputa pelas duas vagas do Distrito Federal no Senado, em uma disputa encabeçada por quatro candidatas. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 29, Michelle registra 27% das intenções de voto no cenário consolidado.

Na sequência, há um empate numérico e dois empates técnicos. Leila do Vôlei (PDT) e Bia Kicis (PL) aparecem, ambas, com 18%. Elas são seguidas por Erika Kokay (PT), com 16%. A margem de erro do estudo é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Entre os demais nomes no cenário consolidado, Sebastião Coelho (Novo) pontua com 11%. Ronaldo Fonseca (PSD), que desistiu de sua candidatura, e Guto Felício dos Santos (PSDB) registram 1%.

Os candidatos Tiago (Agir), Zanata (PSTU), Guilherme Amorim (UP), David Horn (PCO) e Marley (Avante) não pontuaram. Tanto os votos brancos e nulos quanto os indecisos são 4%.

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No primeiro voto, Michelle atinge 38%, ampliando sua vantagem sobre Leila, que soma 19%. Erika Kokay (PT) registra 16% e empata tecnicamente com Bia Kicis, que tem 15% da preferência inicial.

No recorte exclusivo para o segundo voto, o cenário muda. Bia Kicis assume a liderança numérica com 21%, posicionando-se como a segunda escolha dos eleitores bolsonaristas, seguida de perto por Michelle (17%), Leila do Vôlei (16%) e Erika Kokay (15%).

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 24 e 28 de setembro de 2026, por meio de entrevistas estruturadas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por instituição não informada no relatório e está registrado no TSE sob o protocolo DF-04637/2026.