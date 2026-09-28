RESUMO ＋ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 42% das intenções de voto no primeiro turno, contra 37% do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 28. A diferença entre os dois passou de três para cinco pontos percentuais em relação à rodada anterior. Em eventual segundo turno, Lula registra 46% e Flávio, 44%, resultado que configura empate técnico pela margem de erro.

A seis dias do primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 42% das intenções de voto, contra 37% do senador Flávio Bolsonaro (PL), segundo nova rodada da pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 28.

A vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro no primeiro turno é de cinco pontos percentuais.

Na comparação com o levantamento anterior do mesmo instituto, Lula passou de 40% para 42%, enquanto Flávio permaneceu com 37%.

A distância entre os dois, que era de três pontos percentuais, passou para cinco. Com margem de erro de dois pontos percentuais, o cenário de empate técnico registrado na rodada anterior não se repete neste levantamento.

Entre os demais nomes testados na disputa pela Presidência da República, o escritor Augusto Cury (Avante) registra 5%, mesmo percentual do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD). Na sequência, Renan Santos (Missão) tem 4%, enquanto o governador Romeu Zema (Novo) e Samara (UP) registram 1% cada. Brancos e nulos somam 3%, e os indecisos representam 2%.

Os recortes do levantamento mostram diferenças nas intenções de voto conforme região, renda, escolaridade, gênero e religião. Lula registra 53% entre os entrevistados do Nordeste, 49% entre aqueles com renda de até um salário mínimo e 50% entre os eleitores com ensino fundamental. Entre as mulheres, o presidente tem 46%.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, registra 50% entre os eleitores evangélicos e 43% entre os homens. Regionalmente, seu maior percentual aparece no Sul, onde alcança 42% das intenções de voto.

Lula tem 44% dos votos válidos e Flávio, 39%

Nos votos válidos, cálculo que exclui brancos, nulos e indecisos, Lula chega a 44%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 39%. Cury e Caiado aparecem com 5% cada, e Renan Santos tem 4%. A diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro nos votos válidos também é de cinco pontos percentuais.

No cenário espontâneo, em que os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, Lula alcança 41% das intenções de voto, maior percentual do presidente na série histórica informada pelo levantamento. Flávio Bolsonaro chega a 35%, também seu maior resultado na modalidade espontânea.

Lula e Flávio Bolsonaro têm empate técnico no segundo turno

Nas simulações diretas de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente registra 46% das intenções de voto, contra 44% do senador. Brancos e nulos somam 8%.

A diferença de dois pontos entre Lula e Flávio Bolsonaro está dentro da margem de erro, o que configura empate técnico no eventual segundo turno.

Nos demais cenários testados, Lula registra 46% contra 42% de Ronaldo Caiado e 46% diante de 41% de Augusto Cury. Contra Romeu Zema, o presidente aparece com 48%, enquanto o governador de Minas Gerais marca 39%.

Flávio tem 51% de rejeição; Lula, 48%

O levantamento também mediu a rejeição eleitoral dos principais nomes testados. Flávio Bolsonaro registra 51% de entrevistados que afirmam que não votariam nele de jeito nenhum. Lula aparece com 48%, seguido por Zema, com 40%, e Caiado, com 37%.

Em relação à avaliação do governo Lula, 36% dos entrevistados consideram a gestão ótima ou boa, 19% a classificam como regular e 45% como ruim ou péssima.

Quando questionados diretamente sobre aprovação, 46% afirmam aprovar a gestão do presidente, enquanto 49% dizem desaprovar.

A Nexus entrevistou 2.000 eleitores entre 25 e 27 de setembro de 2026. As entrevistas foram realizadas por telefone, por meio da metodologia Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI).

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07557/2026.