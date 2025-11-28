Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

PF e CGU realizam operação contra fraudes em contratos públicos

O prejuízo estimado supera R$ 22 milhões, segundo os órgãos

Operação: segundo há PF, há indícios de atuação de servidores públicos e representantes de empresas privadas (PF/Divulgação)

Operação: segundo há PF, há indícios de atuação de servidores públicos e representantes de empresas privadas (PF/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 09h11.

A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram, na manhã desta sexta-feira, 28, a Operação Fake Road para investigar suspeitas de irregularidades em contratos de pavimentação firmados pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS) e financiados por emendas parlamentares entre 2022 e 2023.

A ação cumpre 11 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As ordens foram distribuídas em Fortaleza, onde nove endereços foram alvo das diligências, e em Natal, com dois mandados. Segundo a PF, cerca de 50 policiais federais participam da operação, além de 12 servidores da CGU.

As investigações começaram a partir de auditorias conduzidas pela CGU, que identificaram indícios de superfaturamento, execução parcial ou inexistente de serviços, medições fraudulentas e favorecimento indevido de empresas contratadas pelo DNOCS.

As suspeitas envolvem servidores públicos e representantes do setor privado, apontados como possíveis integrantes de uma organização criminosa voltada ao desvio de recursos públicos. O prejuízo estimado supera R$ 22 milhões, segundo os órgãos.

Para aprofundar as apurações, foram autorizadas medidas como bloqueio judicial de bens e valores, indisponibilidade de imóveis e veículos, além de quebras de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático dos investigados. Também houve buscas pessoais e veiculares.

A PF afirma que o objetivo da operação é reunir novas provas, interromper eventuais práticas ilícitas e reforçar o compromisso no combate ao desvio de recursos públicos e à corrupção.

Acompanhe tudo sobre:Polícia FederalCGU

Mais de Brasil

PGR recomenda prisão domiciliar para Augusto Heleno por idade e Alzheimer

Bolsonaro tem crise de soluço e passa por atendimento médico na prisão da PF

Senado vai votar PL Antifacção na próxima semana, diz Davi Alcolumbre

Entrega de 1ª escola de PPP de SP deve ser antecipada para início de 2026

Mais na Exame

Brasil

PGR recomenda prisão domiciliar para Augusto Heleno por idade e Alzheimer

Mundo

Trump diz que vai ampliar combate a traficantes venezuelanos por terra

Casual

Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Mercado Imobiliário

Após 'Airbnb de luxo', Charlie lança hotel ao lado do Ibirapuera