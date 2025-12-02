PF faz operação que investiga ataques cibernéticos contra deputados

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 2, a Operação Intolerans contra ataques cibernéticos contra parlamentares federais que declararam apoio ao PL 1904/2024, conhecido como PL Antiaborto.

A ofensiva buscou identificar a origem de ações coordenadas que tiraram do ar sites institucionais de deputados.

O objetivo, segundo a PF, é esclarecer a atuação dos envolvidos e reunir elementos que permitam avançar na responsabilização criminal. A corporação destacou que novas diligências poderão ser realizadas conforme evoluírem as análises dos materiais apreendidos.

As páginas foram alvo de instabilidade e períodos de indisponibilidade, afetando a comunicação oficial e a rotina legislativa.

As investigações apontam que os ataques ocorreram de forma articulada e tiveram como foco parlamentares que se posicionaram publicamente a favor do projeto.

Mandados cumpridos e apoio internacional

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em São Paulo e Curitiba. As ações ocorreram de forma simultânea e tiveram o apoio de parceiros estrangeiros por meio de cooperação jurídica internacional. Os alvos são suspeitos de participação direta nos ataques.

A PF informou que a apuração segue em andamento para identificar todos os responsáveis.