PF faz operação que investiga ataques cibernéticos contra deputados

Ataques cibernéticos: PF investiga ofensiva contra sites de parlamentares. (Polícia Federal/ Governo Federal/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 08h33.
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 2, a Operação Intolerans contra ataques cibernéticos contra parlamentares federais que declararam apoio ao PL 1904/2024, conhecido como PL Antiaborto.
A ofensiva buscou identificar a origem de ações coordenadas que tiraram do ar sites institucionais de deputados.
O objetivo, segundo a PF, é esclarecer a atuação dos envolvidos e reunir elementos que permitam avançar na responsabilização criminal. A corporação destacou que novas diligências poderão ser realizadas conforme evoluírem as análises dos materiais apreendidos.
As páginas foram alvo de instabilidade e períodos de indisponibilidade, afetando a comunicação oficial e a rotina legislativa.
As investigações apontam que os ataques ocorreram de forma articulada e tiveram como foco parlamentares que se posicionaram publicamente a favor do projeto.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em São Paulo e Curitiba. As ações ocorreram de forma simultânea e tiveram o apoio de parceiros estrangeiros por meio de cooperação jurídica internacional. Os alvos são suspeitos de participação direta nos ataques.
A PF informou que a apuração segue em andamento para identificar todos os responsáveis.