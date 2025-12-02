Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

PF faz operação que investiga ataques cibernéticos contra deputados

Ação apura ataques DDoS que tiraram do ar sites de deputados favoráveis ao PL Antiaborto

Ataques cibernéticos: PF investiga ofensiva contra sites de parlamentares. (Polícia Federal/ Governo Federal/Divulgação)

Ataques cibernéticos: PF investiga ofensiva contra sites de parlamentares. (Polícia Federal/ Governo Federal/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 08h33.

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 2, a Operação Intolerans contra ataques cibernéticos contra parlamentares federais que declararam apoio ao PL 1904/2024, conhecido como PL Antiaborto.

A ofensiva buscou identificar a origem de ações coordenadas que tiraram do ar sites institucionais de deputados.

O objetivo, segundo a PF, é esclarecer a atuação dos envolvidos e reunir elementos que permitam avançar na responsabilização criminal. A corporação destacou que novas diligências poderão ser realizadas conforme evoluírem as análises dos materiais apreendidos.

As páginas foram alvo de instabilidade e períodos de indisponibilidade, afetando a comunicação oficial e a rotina legislativa.

As investigações apontam que os ataques ocorreram de forma articulada e tiveram como foco parlamentares que se posicionaram publicamente a favor do projeto.

Mandados cumpridos e apoio internacional

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em São Paulo e Curitiba. As ações ocorreram de forma simultânea e tiveram o apoio de parceiros estrangeiros por meio de cooperação jurídica internacional. Os alvos são suspeitos de participação direta nos ataques.

A PF informou que a apuração segue em andamento para identificar todos os responsáveis.

Acompanhe tudo sobre:Polícia FederalCâmara dos Deputados

Mais de Brasil

AtlasIntel: desaprovação de Lula sobe e volta a superar a aprovação

PL Antifacção: Câmara aprova emenda que proíbe voto de presos provisórios

Senado vota taxação de bets e fintechs em meio a impasse com a Câmara

PEC da Segurança Pública: Tarcísio e Caiado participam de audiência na Câmara

Mais na Exame

Mercados

B3 lança indicador que monitora fraudes em planos de saúde

Brasil

AtlasIntel: desaprovação de Lula sobe e volta a superar a aprovação

Negócios

Como captar? Investidora ensina startup ‘verde’ a ganhar dinheiro

Carreira

Ele deixou o sonho do concurso para empreender e hoje tem uma empresa de R$ 700 milhões