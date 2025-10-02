Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

CPI do INSS ouve ministro da CGU sobre fraudes em benefícios de aposentados

Investigação paralela revela propina e corrupção em sistema de benefícios previdenciários

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 08h36.

CPI do INSS vai ouvir, nesta quinta-feira, o ministro da Controladoria Geral da União (CGU), Vinícius Carvalho. Instaurada em agosto, a comissão move uma investigação paralela à da Polícia Federal e da CGU sobre o esquema de descontos indevidos em pensões e aposentadorias. Nas últimas duas semanas, o colegiado colheu o depoimento do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS" e deu ordem de prisão a duas pessoas envolvidas no escândalo.

A CGU abriu nove procedimentos contra servidores do INSS suspeitos de envolvimento no esquema bilionário de cobranças indevidas a aposentados e pensionistas. As suspeitas incluem a possibilidade de enriquecimento ilícito. Os processos são sigilosos e estão em fase inicial.

Segundo documento enviado à CPI do INSS, foram abertos um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) com a "finalidade de apurar responsabilidade dos principais funcionários públicos", sete Sindicâncias Patrimoniais (Sinpas) voltadas a investigar o "possível enriquecimento ilícito" e uma Investigação Preliminar Sumária (IPS) destinada a apurar "matéria residual que porventura não entrou no escopo dos demais processos". A CGU atuou na operação Sem Desconto, que desvendou as fraudes.

A Operação Sem Desconto

A Operação Sem Desconto foi conduzida pela Polícia Federal em parceria com a CGU. Uma auditoria da Controladoria apontou que, em uma amostra de 1.273 aposentados, 97,6% disseram que não autorizaram descontos nos seus benefícios previdenciários e 95,9% afirmaram que não eram sequer associados a uma entidade. Essa revelação, de acordo com a CGU, é um indicativo de que as associações fraudaram documentos para retirar dinheiro da conta das vítimas sem o consentimento delas e com o aval de servidores do INSS.

De acordo com as investigações da Polícia Federal, alguns dirigentes e servidores do INSS receberam propina para facilitar e validar os acordos de cooperação técnica (ACTs) que permitiram as cobranças irregulares das vítimas. A PF identificou o repasse de pelo menos R$ 9,3 milhões três pessoas ligadas a ex-dirigentes da autarquia. O dinheiro teria vindo de empresas do lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, que é apontado como o suposto pivô do esquema e está preso preventivamente por ordem do Supremo Tribunal Federal. Ele nega todas as irregularidades, dizendo que esses beneficiários prestaram serviços às suas empresas de forma regular.

Os procedimentos conduzidos pela CGU contam com informações compartilhadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que tem abastecido a análise das movimentações financeiras dos envolvidos.

Além desses processos, a Controladoria informou que a Corregedoria do INSS instaurou doze Processos Administrativos de Responsabilização (PAR's) e 6 Processos Administrativos Disciplinares e Investigação Preliminar Sumária (PAD's e IPS), que foram avocados pela Controladoria. Esses procedimentos também podem gerar sanções administrativas aos envolvidos.

Acompanhe tudo sobre:CPIINSSFraudes

Mais de Brasil

Imposto de Renda: o que muda para profissionais liberais, como advogados, médicos e engenheiros?

Polícia investiga morte de dois amigos após consumo de uísque adulterado com metanol em Pernambuco

Washington Reis pede ao STF 'acordo de não persecução penal' para evitar inelegibilidade

Mais na Exame

Negócios

Elon Musk se torna a primeira pessoa do mundo com fortuna de R$ 2,66 trilhões

Brasil

Imposto de Renda: o que muda para profissionais liberais, como advogados, médicos e engenheiros?

Mundo

Shutdown: paralisação do governo dos EUA chega ao segundo dia; mercados ainda não são impactados

Mercados

Paralisação do governo dos EUA, IPC-Fipe e isenção de IR: o que move os mercados