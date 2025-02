PF apreende mais de R$ 350 mil em espécie em operação de desvio de emendas para hospital no RS

A Polícia Federal (PF) apreendeu mais de R$ 350 mil em espécie em operação para apurar supostos desvios em emendas parlamentares. As verbas foram repassadas pelo deputado Afonso Motta (PDT-RS), que não é alvo de buscas. Ele ainda não se manifestou. Policiais também encontraram dois celulares no forro de um escritório.

Onze mandados de busca e apreensão e dois de busca pessoal estão sendo cumpridos em Brasília e em cinco cidades do Rio Grande do Sul. Um assessor do parlamentar é alvo de buscas. Foi encontrado com ele R$ 10 mil em espécie. De acordo com a PF, os supostos crimes em investigação são desvio de recursos públicos, corrupção ativa e passiva. A operação foi determinada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Policia Federal informou ainda que a Justiça determinou o afastamento do cargo e das funções públicas de dois investigados, além do bloqueio de valores de contas de pessoas físicas e jurídicas.

Tramitam no STF ao menos 20 investigações sobre supostos desvios de emendas enviadas por deputados e senadores.

Todos os casos tramitam em sigilo, mas estão na Corte em razão de alguma conexão com pessoas detentoras de foro privilegiado. Os atuais relatores são os ministros Flávio Dino, Nunes Marques, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes.

Na semana passada, também na condição de testemunhas, a PF ouviu o deputado federal Fernando Marangoni (União-SP). Também já prestaram depoimentos os deputados Adriana Ventura (Novo-SP) e José Rocha (União-BA). E o parlamentar Glauber Braga (PSol-RJ) também deve ser ouvido.