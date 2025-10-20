Petrobras obtém licença de exploração na foz do Amazonas

Petrobras: teleconferência de resultados às 11h15 detalha lucro acima do esperado e anúncio de R$ 8,66 bilhões em dividendos (Petrobras/Divulgação)
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 13h16.
Última atualização em 20 de outubro de 2025 às 13h19.
A Petrobras recebeu nesta segunda-feira, 20, do Ibama a licença para explorar um poço na foz do Amazonas. Localizado nas águas profundas do Amapá, a 175km da costa, a sonda já se encontra na locação do poço e a exploração iniciará imediatamente e durará cinco meses.
Segundo a estatal, a ação é uma pesquisa exploratória, que busca obter mais informações geológicas e avaliar se há quantia economicamente viável de petróleo e gás natural na área.
