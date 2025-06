Entenda o leilão para a exploração de petróleo na Foz do Amazonas

Aconteceu nesta terça-feira (17) o leilão de concessão para exploração de petróleo e gás em áreas marítimas do Norte e Nordeste do país. Operacionalizado pela Agência Nacional de Petróleo (ANP), ofereceu ao todo 172 blocos exploração.

Destas, 47 áreas localizadas na Foz do Amazonas (entre o Amapá e Pará), cobrindo cerca de 283 mil km² em águas profundas e ultraprofundas; e outros 63 blocos distribuídos ao longo da Margem Equatorial, faixa costeira que se estende do Amapá até o Rio Grande do Norte.

O leilão durou a manhã toda e, ao todo, 40% dos blocos ofertados na Bacia da Foz do Amazonas foram arrematados. Destes, 19 foram arrematados pelas petroleiras Petrobras, Exxon e Chevron.

Este não é o primeiro leilão do governo Lula, para cessão de áreas para perfuração. Realizado em dezembro de 2023, o certame anterior ofertou 602 pontos de perfuração ao longo do país, dos quais 21 estão localizados na bacia do rio Amazonas – ao todo, 9 foram arrematados.

Qual eram as expectativas para o leilão?

Para empresas, a exploração da região poderia resultar em grandes volumes de combustíveis fósseis nas bacias brasileiras, com uma estimativa de até 10 bilhões de barris de petróleo e movimentações governamentais acima de R$ 1 trilhão apenas na Foz do Amazonas.

Por outro, ambientalistas, cientistas e grupos indígenas protestavam contra o que vinha sendo chamado de “leilão do fim do mundo” pelo noticiário internacional, como o Público, de Portugal, em função dos possíveis efeitos para a biodiversidade local, uma vez que parte das áreas concedidas sobrepõe as chamadas Áreas Prioritárias para Conservação da Zona Costeira e Marinha.

Foram listadas também, ameaças para a existência de ao menos 86 espécies da fauna marinha na Bacia de Santos, 58 na bacia Potiguar, 14 na Foz do Amazonas e 5 em Pelotas.

Quais foram as principais manifestações contra o leilão?

Especialistas afirmam que parte das áreas ofertadas estariam em regiões ambientalmente sensíveis, o que a ANP nega. Ações judiciais contra essa exploração foram abertas por diversas organizações, como a Federação Única dos Petroleiros, a Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas da Petrobras e o Instituto Arayara.

Em nota, o Instituto afirmou que os recursos judiciais foram movidos para evitar que os leilões avancem sobre áreas de altíssimo valor ecológico, uma vez que “desrespeita pareceres técnicos, compromete compromissos climáticos e abre caminho para judicialização”.

Inicialmente, o leilão seria realizado com 332 blocos, número reduzido em 48% a partir da incerteza do setor empresarial sobre a operação nessas áreas. Os motivos são muitos: parte das concessões estaria sendo feita sem estudos que garantissem as garantias ambientais para a operação, nem consultas às comunidades tradicionais e originárias próximas.

Recentemente, o Ministério Público Federal entrou com um pedido de suspensão do certame, solicitando que as áreas sob concessão podem por uma avaliação ambiental de área sedimentar (AAAS), estudos de impacto climático e consultas com as populações próximas. Sem essas consultas, o trabalho de avaliação do IBAMA pode ser atrasado.