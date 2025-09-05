Alexandre Silveira diz que governo vai discutir conclusão de Angra 3 até o fim de setembro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse nesta sexta-feira, 5, que o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) vai tratar da retomada das obras da usina nuclear Angra 3 em reunião até o fim de setembro.

O Conselho é presidido pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e serve como órgão de assessoramento à Presidência na formulação de políticas sobre o setor de energia. O colegiado é composto por diversos ministérios.

— A decisão do presidente do conselho, que sou, eu é cobrar que este assunto volte para pauta na próxima reunião. — afirmou Silveira para jornalistas após evento no Rio de Janeiro.

Silveira disse que ainda busca consenso entre os demais ministérios para marcar a data da próxima reunião, mas que vai acontecer nos próximos vinte dias. O encontro estava previsto para agosto, mas acabou desmarcado.

— Estamos aguardando a finalização da instrumentalização técnica dos processos que serão submetidos ao CNPE, que passa por 16 ministérios. Quanto mais consensuadas as matérias pelas áreas técnicas, mais facilidade tem o CNPE de aprovar — contou.

Na avaliação do ministro, é preciso replanejar o uso nuclear como um instrumento de defesa nacional, levando em consideração as instabilidades enfrentadas pelo mundo nos últimos anos.

— Eu disse, que incontestavelmente o mundo caminha para uma triste necessidade, mas é fato, de ter que desenvolver instrumentos de defesa.