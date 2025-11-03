Petrobras aprova PDV que pode impactar em até 1,1 mil demissões

O conselho de administração da Petrobras aprovou um programa de desligamento voluntário (PDV) nesta segunda-feira, 3, a empregados em atividade que tenham se aposentado pelo INSS antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, da Reforma da Previdência.

A companhia estima que aproximadamente 1.100 empregados se enquadram no público-alvo do programa. Os desligamentos estão previstos para ocorrer ao longo de 2026.

De acordo com a estatal, o impacto financeiro do PDV será reconhecido nas demonstrações contábeis conforme as adesões forem efetivadas.

A empresa afirma que o programa está alinhado ao plano de negócios e foi aprovado conforme o rito de governança interna. O PDV é descrito pela estatal como uma ferramenta de gestão de pessoal que permite transição de carreira para aposentados e contribui para a renovação gradual dos quadros da companhia.

Petrobras anuncia redução de preços do gás natural

A Petrobras anunciou que os preços de venda da molécula de gás natural para as distribuidoras terão uma redução média de 1,7% a partir deste sábado, 1º de novembro.

A atualização, segundo a estatal, segue os contratos firmados entre a companhia e as distribuidoras, que preveem reajustes trimestrais com base nas variações do petróleo Brent e da taxa de câmbio.

De acordo com a Petrobras, o novo cálculo considera uma alta de 2,18% no preço do Brent e uma valorização de 3,83% do real frente ao dólar no período.

A companhia afirmou que, desde dezembro de 2022, o preço médio da molécula vendida às distribuidoras já caiu cerca de 33%.