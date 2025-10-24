Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Petrobras (PETR4) tem alta de 17% na produção de petróleo no 3º tri

Desempenho foi impulsionado pelo atingimento do topo de produção do FPSO Almirante Tamandaré, no campo de Búzios, e aumento da capacidade de produção do FPSO Marechal Duque de Caxias

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 20h26.

Última atualização em 24 de outubro de 2025 às 20h26.

Tudo sobrePetrobras
Saiba mais

A Petrobras (PETR4) registrou uma produção total de petróleo e gás de 3,144 milhões de barris de óleo equivalente ao dia (boed) no terceiro trimestre de 2025 (3T25), um crescimento de 16,9% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo relatório divulgado sexta-feira, 25.

Segundo a estatal, o desempenho positivo foi impulsionado, principalmente, pelo atingimento do topo de produção (capacidade de projeto) do FPSO Almirante Tamandaré, no campo de Búzios, e aumento da capacidade de produção do FPSO Marechal Duque de Caxias, no campo de Mero.

"Também contribuíram para este aumento de produção o menor volume de perdas por paradas e manutenções e a maior eficiência operacional nas Bacias de Campos e Santos", explicou a Petrobras.

Já a produção exclusiva de petróleo no Brasil atingiu 2,52 milhões de barris por dia entre julho e setembro, avanço de 18,4% na base anual.

A produção de gás natural no Brasil subiu 13,1% no trimestre, em comparação com o mesmo período em 2024, para 594 mil boed.

O fator de utilização das refinarias da Petrobras no período foi de 94%, recuo de um ponto percentual ante os 95% registrados um ano antes.

Detalhes da produção

No terceito trimestre, a produção de óleo no pré-sal atingiu 2,117 milhões bpd, alta de 6,6% em relação ao trimestre anterior, impulsionada pelo ramp-up dos FPSOs Almirante Tamandaré, Duque de Caxias, Maria Quitéria e Alexandre de Gusmão, além da entrada de 6 novos poços.

A produção do pós-sal foi de 366 mil bpd, avanço de 17,3% frente ao 2T25, devido à menor perda por manutenção, ramp-up dos FPSOs Anna Nery e Anita Garibaldi e entrada de 5 novos poços, parcialmente compensada pelo declínio natural dos campos.

A produção em terra e águas rasas foi de 36 mil bpd e no exterior 31 mil boed, ambas estáveis. A expectativa é que a produção média de óleo e gás em 2025 atinja a banda superior da meta estabelecida.

Derivados

As vendas de derivados apresentaram um sólido desempenho, alcançando o volume total de 1,804 milhões de bpd comercializados no mercado interno. A petrolífera destaca que as vendas de diesel registraram um crescimento de 12,2%, com o diesel S10 respondendo por 67,8% do volume total comercializado no trimestre e alcançando 68,4% em setembro, estabelecendo recordes trimestral e mensal, respectivamente.

Por outro lado, as vendas de gasolina no terceito trimestre registraram queda de 0,5% em relação ao 2T25, devido ao aumento do teor de etanol anidro na gasolina, de 27% para 30%, em vigor desde 1º de agosto de 2025.

Já a produção de derivados alcançou 1,790 milhões de bpd, representando um crescimento de 3,5% em relação ao 2T25. A produção de derivados de alto valor agregado (diesel, QAV e gasolina) representou 69% do volume total no trimestre, "reforçando a maximização de rentabilidade do parque".

A produção de diesel cresceu 6,0% frente ao 2T25, com destaque para o recorde trimestral de diesel S-10 na REFAP e o recorde mensal na RPBC em setembro.

O querosene de aviação (QAV) avançou 2,3%, impulsionado pela maior demanda aérea e pela capacidade adicional de hidrotratamento na REPLAN, contribuindo para alta de 5,6% na produção total de derivados médios.

A produção de gasolina, por sua vez, subiu 4,0%, alcançando recorde trimestral na REPAR, enquanto a nafta caiu 5,2%, refletindo maior utilização das unidades de craqueamento catalítico (FCC) após paradas programadas no trimestre anterior.

Por fim, a Petrobras informou que a exportação líquida no 3T25 cresceu 37,5% em relação ao 2T25. Isso ocorreu em função das exportações de petróleo, impulsionadas pela maior produção de óleo no período, além do crescimento das exportações de óleo combustível e de gasolina.

Acompanhe tudo sobre:PetrobrasGasolina

Mais de Invest

Taco Bell aposta em cafés e bebidas especiais para atrair consumidores da Geração Z

Efeito Mercado Livre: Casas Bahia acumula alta de 22% na semana

Tesla pode desaparecer em 10 anos: 'perda de valor será colossal', diz ex-CEO da Stellantis

Bolha à vista? Investidores reagem à euforia da IA com táticas da era pontocom

Mais na Exame

Mercados

Taco Bell aposta em cafés e bebidas especiais para atrair consumidores da Geração Z

Brasil

Após declaração de Lula, governo diz 'não tolerar' tráfico de drogas

Casual

Mostra de Cinema de São Paulo: 15 filmes para assistir no fim de semana

Mundo

Eleições na Argentina: quais são os principais partidos e o que defendem?