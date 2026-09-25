O atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a corrida pelo Palácio dos Bandeirantes com 56,5% das intenções de voto no primeiro turno.

É o que aponta a pesquisa Vox Brasil, divulgada nesta sexta-feira, 25, que desenha os cenários estaduais para 2026.

O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), aparece na segunda colocação com 33,4% da preferência do eleitorado, considerando a margem de erro da pesquisa, que é de 2,55 pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados de forma estimulada, Carlos Machado marca 1,5%, seguido por Vera Lúcia com 0,9%, Vivian Mendes com 0,5% e Izadora Dias com 0,2%.

Os votos em branco ou nulos somam 4,3%, enquanto 2,7% dos entrevistados não sabem ou não responderam.

Vantagem consolidada em eventual segundo turno

Em uma simulação de confronto direto para o segundo turno, o cenário se mantém favorável ao atual chefe do Executivo estadual. Tarcísio de Freitas atinge 58,2%, mantendo a dianteira no levantamento sobre o candidato petista.

Por sua vez, Fernando Haddad registra 35,1% das intenções de voto na mesma projeção. Os eleitores que declaram voto em branco ou nulo representam 3,0%, e os que não sabem ou não opinaram somam 3,7%.

Se considerados apenas os votos válidos, formato que exclui brancos e nulos conforme o padrão da Justiça Eleitoral, o governador alcança 62,4%, contra 37,6% do ministro da Fazenda.

Rejeição eleitoral e aprovação do Executivo

A pesquisa também mensurou o potencial de veto aos candidatos na disputa majoritária. Fernando Haddad lidera a rejeição com 44,6%, sendo o nome que a maior parte dos paulistas afirma que não votaria de jeito nenhum.

Em seguida, Tarcísio de Freitas tem 21,3% de rejeição. Entre os demais concorrentes, Izadora Dias e Vivian Mendes marcam 11,3% e 8,5%, respectivamente, enquanto Carlos Machado tem 7,1% e Vera Lúcia, 5,0%.

Aqueles que não rejeitam nenhum somam 11,3%.

O levantamento avaliou ainda a atual gestão do governo paulista. A administração de Tarcísio é aprovada por 68,1% dos entrevistados. Já a desaprovação ao governo estadual marca 22,5%, e 9,4% não souberam opinar.

Perfil ideológico e consolidação do voto

O desempenho dos líderes estaduais reflete a clara divisão ideológica em São Paulo. Entre os entrevistados, 38,4% se identificam como bolsonaristas ou de direita, enquanto 28,7% se declaram lulistas ou de esquerda, e 25,8% se dizem independentes.

Além do recorte político, o levantamento aponta um alto grau de certeza do eleitor paulista. A pesquisa revela que 63,7% consideram seu voto definitivo para a eleição ao governo do estado.

Por outro lado, 27,5% dos entrevistados afirmam que a decisão ainda pode mudar até o dia do pleito, indicando uma parcela do eleitorado suscetível a campanhas.

Os que não sabem ou não opinaram sobre a consolidação da escolha somam 8,8%.

A pesquisa Vox Brasil entrevistou 1.480 eleitores entre 20 e 22 de setembro, por meio de abordagem presencial domiciliar.

A margem de erro é de 2,55 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas LTDA e está registrado no TSE sob o protocolo SP-07745/2026.