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Como a Hammock Studios vai criar games e colecionáveis com a cara do Brasil

Estúdio brasileiro concentra sua atuação no desenvolvimento de mobile games, card games e colecionáveis inspirados na cultura brasileira

Helon Júnior, fundador e CEO da Hammock Studios (Hammock Studios/Divulgação)

Helon Júnior, fundador e CEO da Hammock Studios (Hammock Studios/Divulgação)

Aquiles Rodrigues
Aquiles Rodrigues

Repórter Bússola

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 07h00.

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RESUMO ＋

A Hammock Studios, estúdio brasileiro de games e colecionáveis, desenvolve mobile games, card games e propriedades intelectuais inspiradas na cultura brasileira para públicos do Brasil e do exterior. Os primeiros projetos partem do futebol e da cultura esportiva nacional para criar personagens, histórias e universos autorais em diferentes formatos de entretenimento.

No Brasil, o número de estúdios de desenvolvimento de jogos digitais cresceu de 133 para 1042 entre 1014 e 2024, segundo a Pesquisa Game Brasil. O setor deve movimentar até  US$ 213,9 bilhões em 2026, segundo a consultoria Newzoo.

Atuando, inicialmente, no desenvolvimento de mobile games, card games e colecionáveis, a Hammock Studios aposta neste cenário para ampliar a presença do país na criação de propriedades intelectuais capazes de conquistar públicos dentro e fora do Brasil. 

Imagine um card game brasileiro tão famoso quanto Magic The Gathering da Wizards of The Coast ou Lorcana da The Walt Disney Company. Ou mesmo uma Funko Pop brasileira. Esses exemplos, com IPs de renome, ilustram o que podem se tornar os projetos da Hammock.

Criando IPs brasileiras altamente reconhecíveis

Inspirada na cultura brasileira, a empresa reúne artistas, desenvolvedores e especialistas em games para criar personagens, histórias e universos autorais concebidos para diferentes formatos de entretenimento.

Os primeiros projetos utilizam o futebol como inspiração, explorando personagens, histórias e elementos da cultura esportiva brasileira como ponto de partida para a criação de novas experiências de entretenimento.

"Toda propriedade intelectual começa com uma boa história. Nosso trabalho é desenvolver personagens, universos e experiências que possam evoluir ao longo do tempo, mantendo identidade própria e encontrando novas formas de conexão com o público", explica Cristiano Seixas, sócio da Hammock Studios e diretor de criação do Grupo Content Blue.

"O Brasil já demonstrou que possui profissionais reconhecidos internacionalmente na indústria criativa. Acreditamos que chegou o momento de ampliar esse protagonismo por meio da criação de propriedades intelectuais brasileiras, capazes de gerar valor em diferentes mercados e formatos de entretenimento", conclui Helon Júnior, fundador e CEO da Hammock Studios.

'Perguntas frequentes'

O que a Hammock Studios pretende criar? ＋

A Hammock Studios pretende desenvolver mobile games, card games, colecionáveis e propriedades intelectuais brasileiras. Os projetos terão personagens, histórias e universos autorais concebidos para diferentes formatos de entretenimento.

Qual será a inspiração dos primeiros projetos da Hammock Studios? ＋

Os primeiros projetos da Hammock Studios terão o futebol como inspiração. A empresa usará personagens, histórias e elementos da cultura esportiva brasileira como ponto de partida para novas experiências de entretenimento.

Qual é o objetivo da Hammock Studios com as propriedades intelectuais brasileiras? ＋

A Hammock Studios quer criar propriedades intelectuais capazes de conquistar públicos dentro e fora do Brasil. Helon Júnior, fundador e CEO do estúdio, afirma que essas criações podem gerar valor em diferentes mercados e formatos de entretenimento.

Como a Hammock Studios desenvolve personagens e universos autorais? ＋

A Hammock Studios reúne artistas, desenvolvedores e especialistas em games para criar personagens, histórias e universos inspirados na cultura brasileira. Segundo Cristiano Seixas, sócio do estúdio e diretor de criação do Grupo Content Blue, o trabalho busca desenvolver experiências com identidade própria e potencial de evolução ao longo do tempo.

Quanto o mercado de jogos digitais deve movimentar em 2026? ＋

O setor de jogos digitais deve movimentar até US$ 213,9 bilhões em 2026, segundo a consultoria Newzoo.

Quem são os responsáveis pela Hammock Studios? ＋

Helon Júnior é o fundador e CEO da Hammock Studios. Cristiano Seixas atua como sócio do estúdio e diretor de criação do Grupo Content Blue.

Acompanhe tudo sobre:CulturaEmpreendedorismoGames

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