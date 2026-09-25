Como a Hammock Studios vai criar games e colecionáveis com a cara do Brasil

RESUMO ＋ A Hammock Studios, estúdio brasileiro de games e colecionáveis, desenvolve mobile games, card games e propriedades intelectuais inspiradas na cultura brasileira para públicos do Brasil e do exterior. Os primeiros projetos partem do futebol e da cultura esportiva nacional para criar personagens, histórias e universos autorais em diferentes formatos de entretenimento.

No Brasil, o número de estúdios de desenvolvimento de jogos digitais cresceu de 133 para 1042 entre 1014 e 2024, segundo a Pesquisa Game Brasil. O setor deve movimentar até US$ 213,9 bilhões em 2026, segundo a consultoria Newzoo.

Atuando, inicialmente, no desenvolvimento de mobile games, card games e colecionáveis, a Hammock Studios aposta neste cenário para ampliar a presença do país na criação de propriedades intelectuais capazes de conquistar públicos dentro e fora do Brasil.

Imagine um card game brasileiro tão famoso quanto Magic The Gathering da Wizards of The Coast ou Lorcana da The Walt Disney Company. Ou mesmo uma Funko Pop brasileira. Esses exemplos, com IPs de renome, ilustram o que podem se tornar os projetos da Hammock.

Criando IPs brasileiras altamente reconhecíveis

Inspirada na cultura brasileira, a empresa reúne artistas, desenvolvedores e especialistas em games para criar personagens, histórias e universos autorais concebidos para diferentes formatos de entretenimento.

Os primeiros projetos utilizam o futebol como inspiração, explorando personagens, histórias e elementos da cultura esportiva brasileira como ponto de partida para a criação de novas experiências de entretenimento.

"Toda propriedade intelectual começa com uma boa história. Nosso trabalho é desenvolver personagens, universos e experiências que possam evoluir ao longo do tempo, mantendo identidade própria e encontrando novas formas de conexão com o público", explica Cristiano Seixas, sócio da Hammock Studios e diretor de criação do Grupo Content Blue.

"O Brasil já demonstrou que possui profissionais reconhecidos internacionalmente na indústria criativa. Acreditamos que chegou o momento de ampliar esse protagonismo por meio da criação de propriedades intelectuais brasileiras, capazes de gerar valor em diferentes mercados e formatos de entretenimento", conclui Helon Júnior, fundador e CEO da Hammock Studios.