SP, MG e RJ concentram maior parte do eleitorado ativo em 2026

O Brasil possui mais de 158,7 milhões de pessoas em maioridade política, de acordo com dados do Mapa do Eleitorado, divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Entre essas pessoas, mais de 136,5 milhões têm obrigatoriedade de votar, enquanto as outras 22,2 milhões possuem voto facultativo.

Assim como no desenho social, o mapa político do Brasil também divide as pessoas por estados, zonas eleitorais e seções. Sendo assim, com auxílio dos dados do TSE, é possível compreender quais são os maiores colégios eleitorais do País.

1° lugar: São Paulo

O Estado de São Paulo, além de ser o mais populoso, também concentra a maior quantidade absoluta de eleitores, somando 34,1 milhões.

Somente na cidade de São Paulo, existem aproximadamente 26,7 mil seções eleitorais. Logo depois, se encontram Guarulhos (2.852 seções), Campinas (2.534), São Bernardo do Campo (2.012) e Santo André (1.744) , fechando as cinco maiores cidades eleitorais do estado.

2° lugar: Minas Gerais

Também na região Sudeste, Minas fica com a medalha de prata, detendo quase 16,4 milhões de pessoas em maioridade política.

Curiosamente, desde a redemocratização, todos os candidatos à Presidência que venceram na contagem de votos em MG foram eleitos ao cargo.

Além da capital do estado, Belo Horizonte, que tem 5.059 seções eleitorais, outras cidades mineiras também possuem alta demanda política, como Uberlândia (1.737 seções), Contagem (1.421), Juiz de Fora (1.343) e Betim (1.012).

3³ lugar: Rio de Janeiro

Fechando as posições no pódio nacional, o RJ possui 12,8 milhões de eleitores espalhados pelo estado.

Deixando de lado a Cidade Maravilhosa, que possui 12.809 seções eleitorais, os maiores polos cariocas estão localizados em São Gonçalo (2.064 seções), Duque de Caxias (2.021), Nova Iguaçu (1.916) e Niterói (1.330).

4° lugar: Bahia

Sendo o maior estado nordestino em extensão territorial e também em população, a Bahia se destaca no cenário nacional, principalmente por ser o primeiro a figurar no ranking sem estar na região Sudeste.

Ao todo, o estado possui 11,3 milhões de eleitores aptos a votar. Eles estão divididos, principalmente, entre Salvador (5.212 seções), Feira de Santana (1.276), Vitória da Conquista (778), Camaçari (572) e Juazeiro (502).

5° lugar: Paraná

Com mais de 8,6 milhões de pessoas aptas a votar, o Paraná é o quinto maior colégio eleitoral do País, ligeiramente à frente do, também sulista, Rio Grande do Sul (8,5 milhões).

Para além de Curitiba, que possui 4.061 seções eleitorais, os maiores polos eleitoreiros do estado se concentram em Londrina (1.201 seções), Maringá (974), Ponta Grossa (782) e Cascavel (709).