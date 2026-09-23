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Pesquisa AtlasIntel: Tarcísio cresce e chega a 55,2% no 1º turno; Haddad tem 41%

Atual governador consolida vantagem na liderança, enquanto candidato petista oscila dentro da margem de erro no estado

Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) (Renato Pizzutto/Band/Divulgação)

Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) (Renato Pizzutto/Band/Divulgação)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12h00.

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A corrida pelo Palácio dos Bandeirantes aponta larga vantagem para o atual governador. Segundo a pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 23, Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera com 55,2% das intenções de voto no primeiro turno. Seu principal adversário, Fernando Haddad (PT), marca 41%.

Entre os demais nomes testados no cenário estimulado, Vivian Mendes (UP) registra 0,4%, seguida por Carlos Machado (PCB), com 0,1%. A candidata Vera Lúcia (PSTU) não pontuou no levantamento.

Os eleitores que declaram voto branco ou nulo somam 2,6%, enquanto um grupo de 0,7% afirma não saber em quem votar. Na comparação com o início de setembro, o governador apresentou crescimento de quatro pontos, enquanto o petista oscilou positivamente um ponto.

O detalhamento da amostra evidencia a força do atual governador entre o segmento religioso e conservador. Tarcísio atinge 73,8% entre evangélicos, consolidando uma base vital para seu desempenho. Já o candidato petista encontra sua maior ressonância entre agnósticos ou ateus, onde marca 65,9%.

O fator escolaridade e renda também demarca a divisão do eleitorado no estado. O candidato do Republicanos registra seu maior pico na faixa de R$ 2 mil a R$ 3 mil, capturando 87,9% desta fatia. Por outro lado, Haddad demonstra maior tração entre eleitores com ensino superior, registrando 52,7% neste estrato.

Tarcísio lidera com folga no 2º turno

Em uma simulação de confronto direto para o segundo turno, o cenário reflete a polarização observada na primeira etapa da pesquisa. Tarcísio alcança 55,6% da preferência do eleitorado paulista, garantindo a dianteira na simulação contra o adversário do PT.

No mesmo embate estimulado, Haddad pontua com 41,7%. Os votos brancos e nulos representam 2,3% neste cenário, e apenas 0,4% dos entrevistados relatam indecisão. Na série histórica, a distância entre ambos se manteve relativamente estável desde o início do mês.

Avaliação da gestão e gargalos de rejeição

A atual administração estadual conta com saldo positivo entre os eleitores de São Paulo. O levantamento indica que 55% aprovam o desempenho de Tarcísio, contra 43% que desaprovam. Quando questionados sobre um novo mandato, 54% apoiam a reeleição do governador.

No quesito rejeição, que mede em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, Haddad lidera com 47,2% de respostas negativas na disputa local. Tarcísio de Freitas apresenta um índice mais contido neste indicador estadual, marcando 31,8% de rejeição consolidada.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.800 eleitores entre 15 e 20 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Estadão e está registrado no TSE sob os protocolos SP-02676/2026 e BR-08437/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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