RESUMO ＋ Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira (24) mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 41% das intenções de voto para a Presidência da República e Flávio Bolsonaro (PL) com 37% em um cenário de primeiro turno. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, os dois aparecem tecnicamente empatados. O levantamento também indica empate técnico entre os líderes em um eventual segundo turno e mostra diferenças de desempenho entre segmentos do eleitorado.

A corrida pela Presidência da República tem o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 41% das intenções de voto e o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 37%, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 24.

Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os líderes estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro.

Entre os demais nomes testados no cenário de primeiro turno, o escritor Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) marcam 6% cada. Eles são seguidos por Ronaldo Caiado (PSD) com 2% e Romeu Zema (Novo) com 1%. Outros candidatos somam 1%, enquanto brancos e nulos representam 3%, mesmo índice dos indecisos.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada no início de setembro, Lula cresceu três pontos percentuais. Flávio teve uma alta de sete pontos percentuais no mesmo período.

No recorte demográfico, Lula consolida sua base entre o eleitorado feminino, com 46% das intenções de voto, e entre aqueles que ganham até dois salários mínimos, onde o petista atinge 52%.

Já o candidato do PL demonstra força estrutural no segmento evangélico, marcando 49% contra 31% de Lula. Flávio Bolsonaro também lidera com folga entre eleitores com renda superior a cinco salários mínimos, em que crava 50% ante 24% do atual presidente, e na região Sul, com 49% contra 27% do petista.

Cenários de segundo turno indicam empate técnico

Em uma eventual disputa direta entre os líderes, Flávio Bolsonaro marca 45% e Lula tem 44%, configurando empate técnico absoluto. O cenário repete a tendência de estabilidade vista na série histórica do instituto. O atual presidente também empata tecnicamente com Caiado (44% a 44%) e com Augusto Cury (44% a 43%).

O petista apresenta vantagem numérica, além da margem de erro, apenas em dois dos cenários testados. Contra Romeu Zema, o atual presidente lidera por 45% a 39%. Já em um confronto direto contra Renan Santos, Lula registra 44% ante 38% do adversário, com 10% de brancos e nulos.

Rejeição dos líderes e avaliação do governo federal

A polarização eleitoral se reflete nos índices de rejeição múltipla da pesquisa. O Lula é rejeitado por 50% dos eleitores, enquanto Flávio Bolsonaro não seria votado por 49% dos entrevistados. Renan Santos acumula 42% de rejeição, Ronaldo Caiado atinge 38% e Romeu Zema soma 35%.

O levantamento também questionou a percepção do eleitor sobre o trabalho de Lula à frente do Palácio do Planalto. Atualmente, 52% desaprovam a gestão federal, enquanto 45% afirmam aprovar o trabalho do executivo e 3% não opinaram. A avaliação ruim ou péssima é de 45%, e a ótima ou boa chega a 32%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 19 e 23 de setembro de 2026, por meio de ligações telefônicas e disparos de mensagens virtuais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-04202/2026.