Pesquisa Vox Brasil: Derrite, do Prado, Marina e Tebet lideram disputa ao Senado em SP

A disputa pelas vagas do Senado por São Paulo segue acirrada. A pesquisa Vox Brasil, divulgada nesta sexta-feira, 25, mostra Guilherme Derrite (PP) liderando com 28,2%, em empate técnico com André do Prado (PL), com 26,6%, considerando a margem de erro de 2,5 pontos.

Ainda dentro da margem de empate técnico com os líderes, aparecem as ministras Marina Silva (Rede), com 25,9%, e Simone Tebet (PSB), marcando 23,1%.

Correndo por fora do pelotão principal, o ex-ministro Ricardo Salles (Novo) pontua com 11,5% das intenções de voto no estado.

Entre os demais nomes testados, Soninha Francine (Cidadania-SP) marca 5,1%, seguida por Maíra de Souza com 2,5% e Weller Gonçalves com 2,0%.

Os candidatos Geraldo Rufino, Dra. Eliana Ferreira e Marcio Alves registram entre 1,7% e 1,3%. Outros cinco postulantes não superaram 1%, enquanto brancos e nulos somam 19,5% e indecisos chegam a 39,8%.

O levantamento revela que a definição do eleitorado paulista para o Senado ainda está fragmentada. Apenas 22,3% escolheram os dois senadores, enquanto 39,6% definiram ao menos um nome e 31,0% afirmam não ter escolhido nenhum candidato até o momento.

Gargalos de rejeição e avaliação do executivo estadual

No recorte de rejeição para o Senado, em que o eleitor pode vetar múltiplos nomes, Marina Silva lidera com 32,1%, seguida de perto por Simone Tebet, com 27,5%. Na sequência, Guilherme Derrite e Salles são rejeitados por 23,3% e 22,7% dos entrevistados, respectivamente.

A pesquisa também mediu o peso da atual gestão, dado que impacta diretamente a transferência de votos majoritária. A administração do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) é aprovada por 68,1% dos paulistas, enquanto 22,5% desaprovam e 9,4% não souberam opinar.

O raio-x do eleitorado e a identificação ideológica

A preferência majoritária por candidatos de centro-direita reflete a atual fotografia ideológica do estado capturada pela pesquisa.

O levantamento indica que 38,4% se identificam como bolsonaristas ou de direita, estrato fundamental para o desempenho de nomes como Tarcísio e Derrite.

Por outro lado, 28,7% declaram-se lulistas ou de esquerda, base essencial que garante piso eleitoral para Haddad e Marina Silva.

Há ainda uma parcela decisiva de 25,8% que se define politicamente como independente no cenário institucional paulista.

A pesquisa Vox Brasil entrevistou 1.480 eleitores entre 20 e 22 de setembro de 2026, por meio de abordagem presencial domiciliar.

A margem de erro é de 2,55 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pelo Instituto Vox Brasil Opinião e Pesquisas LTDA e está registrado no TSE sob o protocolo SP-07745/2026.