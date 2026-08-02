Pesquisa Vox Brasil: Marina, Tebet e Salles lideram disputa pelo Senado em SP

A corrida eleitoral pelas duas vagas ao Senado por São Paulo em 2026 apresenta um cenário de liderança das ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB).

De acordo com a pesquisa divulgada neste domingo pelo instituto Vox Brasil, Marina pontua com 28,5% das intenções de voto, seguida de perto por Tebet, com 27,1%.

Como o eleitor poderá escolher dois nomes, a disputa segue movimentada, com o ex-ministro Ricardo Salles (Novo) marcando 23,3%, empatado tecnicamente na segunda posição com Tebet.

Na sequência da disputa pela Câmara Alta, aparecem o deputado estadual André do Prado (PL), com 19,5%, e o ex-secretário estadual Guilherme Derrite (PL), que registra 19%.

Entre os demais nomes testados, Paulinho da Força (Solidariedade) tem 8,1%, seguido por Soninha Francine (Cidadania) com 7,3% e Alex Manente (Cidadania) com 6,7%. Maíra de Souza e Márcio Alves somam 2,0% e 1,8%, respectivamente. Os indecisos representam expressivos 41,0% do eleitorado.

Cada entrevistado pôde indicar até dois candidatos. Por isso, a soma dos percentuais pode ser aproximadamente de 200%.

Marina lidera rejeição

A pesquisa mediu o nível de resistência aos candidatos na disputa pela vaga ao Senado. Marina Silva lidera a rejeição com 31,1%, seguida por Simone Tebet, que marca 29,7%, e Paulinho da Força, com 28,1%. Ricardo Salles é rejeitado por 17,8% do eleitorado, ao passo que 11,5% afirmam não rejeitar nenhum dos concorrentes.

A pesquisa Vox Brasil entrevistou 1.480 eleitores entre 29 e 31 de julho de 2026, por meio de abordagem presencial domiciliar. A margem de erro é de 2,55 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo SP-00142/2026.