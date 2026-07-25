Haddad lança candidatura ao Governo de São Paulo com críticas à gestão Tarcísio

Ex-ministro da Fazenda concentrou discurso em ataques às privatizações, à segurança pública e ao desempenho econômico do estado (Divulgação)
Repórter de ESG
Publicado em 25 de julho de 2026 às 14h37.
Fernando Haddad lançou oficialmente sua candidatura ao Governo de São Paulo neste sábado, 25, em Campinas, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de outras lideranças do campo progressista.
Em discurso, o ex-prefeito de São Paulo e recém saído do Ministério da Fazenda classificou a disputa eleitoral de outubro como um esforço para "recuperar e restituir São Paulo para os paulistas" e listou uma série de críticas à gestão do atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Haddad começou relembrando o contexto que levou à derrota de Jair Bolsonaro em 2022, citando "mais de 700 mil mortes" durante a pandemia e afirmando que o Brasil, com 2% da população mundial, chegou a responder por "mais de 10% das mortes de Covid" no período. "A economia estava em frangalhos, as contas públicas, em frangalhos, o salário mínimo não crescia havia sete anos", disse.
Segundo ele, o governo Lula reverteu esse cenário: o país registra hoje a menor taxa de desemprego da série histórica, a menor inflação acumulada em quatro anos e o maior crescimento médio desde 2010.
O candidato afirmou ainda que a atual gestão federal ampliou em mais de R$ 100 bilhões os orçamentos da saúde e da educação, mencionando os ministros Alexandre Padilha e Camilo Santana como responsáveis por "resgatar a dignidade" dessas áreas.
Ao voltar o discurso para São Paulo, Haddad citou dado publicado na véspera segundo o qual a economia no estado cresceu 0,4% nos últimos doze meses, "contra 2% da média nacional e 5% do estado do Rio de Janeiro". "Não é possível manter esse estado altivo, com esperança de um futuro melhor, com essa taxa de crescimento", disse o pré-candidato.
Na educação, Haddad disse que a alfabetização de crianças na idade certa em São Paulo está "abaixo da média nacional", assim como o ensino médio integral, e que o estado estaria perdendo em qualidade para estados do Nordeste com menos recursos por aluno.
Sobre segurança pública, afirmou que "20% de todos os celulares roubados no país são roubados na cidade de São Paulo" e que o comando da Polícia Militar, após a nomeação do atual comandante-geral por Tarcísio, estaria "contaminado pelo crime organizado". "E [Tarcísio] cobra do presidente Lula providências que ele mesmo não toma sobre o estado de São Paulo. Essa é a realidade do nosso estado. E nós vamos ter que dizer um sonoro 'não' pra esse governo", afirmou.
Haddad também criticou as privatizações da Sabesp, do Metrô e da CPTM, dizendo que foram "feitas a toque de caixa" e entregues a empresas sem a menor experiência nesses ramos de atividade. "A água tá faltando na torneira, quando chega, chega suja, e a conta da água tá subindo todo ano, ao contrário do que ele próprio prometeu – que, com a privatização, a conta de água iria cair", disse.
Ele afirmou ainda que a Secretaria da Fazenda estadual está "totalmente contaminada por corrupção", citando reportagens sobre auditores fiscais afastados por determinação do Ministério Público.
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"O governador não emite uma única opinião sobre o que está acontecendo e nem anuncia uma única providência", declarou.
O candidato mencionou a crise hídrica de 2024 e as enchentes recentes em Ribeirão Preto, dizendo que o governo estadual cortou "verba de combate a enchentes".
Também citou dados sobre feminicídio, afirmando que o índice "caiu 2,5% no Brasil e aumentou 10% em São Paulo". Haddad apontou aumento de 82% na população em situação de rua, segundo dados atribuídos à Fundação Seade.
Haddad voltou a defender a chapa formada com Simone Tebet, Marina Silva e Márcio França, com foco no senado em São Paulo, com o apoio de Lula e Alckmin. "Nós temos que resgatar o nosso estado", disse, ao encerrar o discurso convocando apoio à candidatura para outubro.
Simone Tebet, ex-ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, discursou na sequência e associou o embate estadual às tensões da eleição nacional de 2022. "Não podemos nos enganar: 2022 não passou. Nós estamos no ano de 2026, enfrentando os mesmos desafios do passado", disse a candidata ao Senado, que também criticou a ineficiência de concessões públicas recentes, caso do serviço de água prestado pela Sabesp privatizada.
Marina Silva, ex-Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, tratou da defesa da soberania nacional e das estruturas democráticas e criticou a mercantilização de serviços básicos: "o que é básico está sendo tratado como mercadoria. A água não é mercadoria", disse.
A candidata também apontou o que classificou como abandono do governo estadual em relação aos professores, com o uso de plataformas digitais no ensino que, segundo ela, não deveria substituir o papel dos docentes.
Márcio França destacou a paridade de gênero da chapa — dois homens e duas mulheres nas candidaturas majoritárias —, em contraste com a formação da chapa adversária, integrada exclusivamente por homens. O candidato a vice-governador também criticou a trajetória política de Tarcísio, classificando-o como "ingrato" em relação a alianças que o ajudaram a se eleger.
O vice-presidente Geraldo Alckmin concentrou seu discurso na crítica técnica às privatizações de infraestrutura no estado. Segundo ele, a venda da Sabesp ocorreu abaixo do valor real de mercado, e as concessões do metrô e dos trens metropolitanos têm resultado em colapsos operacionais recorrentes.