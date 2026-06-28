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Flávio Bolsonaro vai à Argentina e deverá se encontrar com Milei neste domingo

Viagem é feita dias após senador ser alvo de críticas da primeira-dama, Michele Bolsonaro

Flávio Bolsonaro: senador disputa a Presidência do Brasil (Saulo Cruz/Agência Senado)

Flávio Bolsonaro: senador disputa a Presidência do Brasil (Saulo Cruz/Agência Senado)

Rafael Balago
Rafael Balago

Repórter de internacional e economia

Publicado em 28 de junho de 2026 às 14h35.

Última atualização em 28 de junho de 2026 às 14h37.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência do Brasil, viaja a Buenos Aires neste domingo, 28, e deverá se encontrar com o presidente argentino, Javier Milei.

Flávio irá ao jantar de abertura do evento Latin American Chairmen's Conference, promovido pela Fundação de Aliados de Israel (IAF) e pela entidade Amigos Americanos dos Acordos de Abraão (Afoia), segundo sua agenda oficial. O jantar terá palestra do chanceler argentino, Pablo Quirno, e está marcado para as 19h.

O candidato deverá se reunir com Milei e conversar com parlamentares, dirigentes partidários e empresários, segundo a Agência O Globo.

Viagem em meio a crises

A viagem ocorre dias após a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro divulgar um vídeo com críticas a Flávio, que abriu uma crise na campanha.

Do lado argentino, Milei também enfrenta um momento desafiador. Seu chefe de gabinete, Manuel Adorni, renunciou ao cargo após acusações de enriquecimento ilícito. Milei foi eleito com um discurso duro contra a corrupção.

Flávio tem buscado apoio internacional em diversas frentes. Nas últimas semanas, ele visitou o presidente americano Donald Trump na Casa Branca e também deu apoio ao novo presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, ainda durante a campanha.

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