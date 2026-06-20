Kim Kataguiri desiste de disputar o governo de São Paulo nas eleições

Eleições 2026: Kim Kataguiri decide recuar de sua pré-candidatura ao Palácio dos Bandeirantes para o pleito de outubro (Bruno Spada/Agência Câmara)
Redação Exame
Publicado em 20 de junho de 2026 às 18h31.
O deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP) anunciou oficialmente neste sábado, 20, que não concorrerá ao governo do estado de São Paulo nas eleições de outubro de 2026.
A declaração mexe com os tabuleiros partidários locais, uma vez que o parlamentar era visto por analistas políticos como o principal nome para consolidar uma terceira via no maior colégio eleitoral do país.
Uma maneira de quebrar a polarização tradicional entre as alas ligadas ao governo federal e à oposição de direita.
Kataguiri, que ganhou projeção nacional como uma das principais lideranças do Movimento Brasil Livre (MBL), atualmente integra as fileiras do Missão, partido recém-criado que tenta se estabelecer no cenário eleitoral brasileiro.
A saída do deputado da disputa majoritária deve forçar a legenda a recalcular a rota no estado. A tendência de bastidores é que o parlamentar foque a campanha na reeleição para a Câmara dos Deputados em Brasília e busque puxar votos para fortalecer a bancada do partido.
O recuo de Kataguiri também abre espaço para que outras candidaturas de centro e de direita passem a cobiçar formalmente o apoio e o tempo de TV do partido Missão em solo paulista.