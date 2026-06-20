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Kim Kataguiri desiste de disputar o governo de São Paulo nas eleições

Visto como o principal nome de terceira via no estado, deputado federal do partido Missão anuncia que está fora do pleito estadual

Eleições 2026: Kim Kataguiri decide recuar de sua pré-candidatura ao Palácio dos Bandeirantes para o pleito de outubro (Bruno Spada/Agência Câmara)

Eleições 2026: Kim Kataguiri decide recuar de sua pré-candidatura ao Palácio dos Bandeirantes para o pleito de outubro (Bruno Spada/Agência Câmara)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 20 de junho de 2026 às 18h31.

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O deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP) anunciou oficialmente neste sábado, 20, que não concorrerá ao governo do estado de São Paulo nas eleições de outubro de 2026.

A declaração mexe com os tabuleiros partidários locais, uma vez que o parlamentar era visto por analistas políticos como o principal nome para consolidar uma terceira via no maior colégio eleitoral do país.

Uma maneira de quebrar a polarização tradicional entre as alas ligadas ao governo federal e à oposição de direita.

Impacto na estratégia do novo partido

Kataguiri, que ganhou projeção nacional como uma das principais lideranças do Movimento Brasil Livre (MBL), atualmente integra as fileiras do Missão, partido recém-criado que tenta se estabelecer no cenário eleitoral brasileiro.

A saída do deputado da disputa majoritária deve forçar a legenda a recalcular a rota no estado. A tendência de bastidores é que o parlamentar foque a campanha na reeleição para a Câmara dos Deputados em Brasília e busque puxar votos para fortalecer a bancada do partido.

O recuo de Kataguiri também abre espaço para que outras candidaturas de centro e de direita passem a cobiçar formalmente o apoio e o tempo de TV do partido Missão em solo paulista.

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