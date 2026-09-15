Pesquisa Real Time: Helder lidera disputa ao Senado do Pará

A disputa pelas duas cadeiras do Senado Federal, órgão do Legislativo responsável por representar os estados e o Distrito Federal, no Pará tem Helder (MDB) na liderança com 36% das intenções de voto, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 15, pelo instituto Real Time Big Data.

Considerando a possibilidade de cada eleitor escolher até dois candidatos, Helder aparece na primeira posição no cenário geral, seguido por Delegado Éder Mauro (PL), com 16%, Chicão (União Brasil) e Zequinha Marinho (Podemos), ambos com 13%, e Celso Sabino (PDT), com 11%.

No detalhamento da escolha dos eleitores, o cenário de primeiro voto mantém vantagem de Helder. O emedebista registra 45%, seguido por Delegado Éder Mauro, com 22%. Na sequência, Chicão, Zequinha Marinho e Celso Sabino aparecem empatados com 9% cada. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais.

Para o segundo voto, Helder também lidera, com 28% das intenções. Neste cenário, a disputa apresenta maior concentração entre os demais candidatos: Chicão e Zequinha Marinho registram 16% cada, enquanto Celso Sabino aparece com 13% e Éder Mauro tem 10%.

Entre os outros nomes avaliados pela pesquisa, Lívia Noronha (Solidariedade) soma 3% no cenário geral, 2% no primeiro voto e 4% no segundo voto. Conti (PSOL), Gizelle Freitas (PSOL), Breno Guimarães (Mobiliza), Coronel Jonildo (DC), Edlaine Rodrigues (Democrata) e Fernanda Lopes (UP) aparecem com 1% ou menos nos diferentes cenários apresentados.

Helder Barbalho foi governador do Pará por dois mandatos, entre 2019 e 2026. O histórico político e a exposição pública do candidato fazem parte do contexto da disputa, mas a pesquisa não mede os fatores que influenciam a escolha dos eleitores.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores entre 10 e 14 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo próprio Real Time Big Data e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo PA-00415/2026.