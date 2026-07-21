Pesquisa Real Time Big Data: Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro, 33%, no 1º turno

O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com 40% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno, contra 33% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 21.

Na mesma simulação, os dados mostram o desempenho dos candidatos que buscam viabilizar a terceira via. Renan Santos (Missão) marca 9% e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), tem 7%, configurando um empate técnico no limite da margem de erro. Romeu Zema (Novo) pontua com 2%, enquanto Augusto Cury (Avante) e Joaquim Barbosa (DC) marcam 1% cada.

Entre os demais nomes testados, os candidatos agrupados pela pesquisa somam 1%, enquanto o índice de brancos, nulos e indecisos chega a 6% do eleitorado nacional no cenário estimulado.

Lula e Flávio lideram na espontânea

No levantamento espontâneo, formato em que os nomes dos candidatos não são apresentados previamente aos entrevistados, Lula mantém a dianteira com 34%. Na sequência, Flávio Bolsonaro é citado por 26% dos eleitores, consolidando a polarização do quadro atual.

Ainda de forma espontânea, Renan Santos soma 3% e Ronaldo Caiado aparece com 2%. Nomes que não estão na disputa principal, como o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de Michelle Bolsonaro (PL), foram lembrados e somam 1% cada. O índice de brancos, nulos e indecisos soma 31%, um patamar esperado para o período.

Destaques demográficos e regionais

A segmentação do eleitorado evidencia as atuais fortalezas numéricas de cada candidato. Lula constrói sua principal base de apoio entre as mulheres, grupo em que lidera com 44% contra 29% de Flávio Bolsonaro. O petista também detém ampla maioria entre os eleitores com mais de 60 anos, marcando 51% nesse estrato demográfico.

O senador do PL, por sua vez, apresenta desempenho mais competitivo e vantagem numérica no eleitorado masculino, faixa na qual alcança 38% ante 35% do atual presidente.

O fator renda e a identificação religiosa também dividem o eleitorado. Lula tem vantagem expressiva entre os mais vulneráveis, com 49% entre quem ganha até 2 salários mínimos, e entre os católicos (44%). Flávio Bolsonaro assume a dianteira nas faixas superiores de renda, atingindo 39% entre os que recebem mais de 5 salários. O parlamentar fluminense também domina entre os evangélicos, com 41% da preferência.

Regionalmente, o Nordeste segue como o grande pilar do presidente petista, onde ele anota 54% dos votos. Em contrapartida, o candidato do PL apresenta sua maior vantagem na região Sul, com 41%. Nos estados do Norte e Sudeste, o cenário é de forte equilíbrio e empate técnico, com ambos registrando 36% e 37%, respectivamente.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 18 e 20 de julho de 2026, por meio de entrevistas no território nacional. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-05864/2026.