O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 39% das intenções de voto em um primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 34%, segundo a nova pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 28.

Na comparação com o levantamento anterior, o petista avançou dois pontos percentuais, dentro da margem de erro, e o senador teve uma oscilação positiva de um ponto.

Os dois saíram do cenário de empate técnico da pesquisa anterior. A distância entre os dois, que era de três pontos percentuais, passou para cinco.

Entre os demais nomes testados na disputa pela Presidência da República, o escritor Augusto Cury (Avante) registra 4%, mesmo percentual do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD). Na sequência, Renan Santos (Missão) tem 3%, enquanto o governador Romeu Zema (Novo) registra 1%. Os demais nomes não pontuam. Brancos e nulos somam 3%, e os indecisos representam 2%.

A pesquisa Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é BR-06520/2026.

Mais informações em instantes.