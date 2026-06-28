Os melhores restaurantes de Salvador em 2026, segundo a Casual EXAME

A capital baiana consolida o papel como um dos principais polos gastronômicos mais pujantes e criativos do Brasil. É o que mostra a quinta edição do ranking Os 100 Melhores Restaurantes do Brasil da Casual EXAME.

Com seis representantes entre os 100 melhores do país — dois deles no top 10 —, Salvador apresenta uma cena gastronômica que transita entre a vanguarda técnica e o resgate profundo das raízes ancestrais. Da pesquisa sobre os insumos do Recôncavo Baiano à frescura extraída diretamente da Baía de Todos-os-Santos, os restaurantes soteropolitanos celebram a identidade e a maturidade dos seus chefs.

O grande destaque da cidade é o Origem (4º lugar), que celebra uma década de história com o Menu Recôncavo 2.0, revisitando memórias de infância e clássicos como o "abarajé". Outro marco relevante desta edição é o Boia (10º lugar), que se destaca pela utilização de peixes maturados e influências franco-brasileiras.

Veja abaixo os melhores restaurantes de Salvador em 2026:

4º Origem

Origem: sobremesa Jabuticabeira com sorvete de jabuticaba, sorvete de iogurte, rochedo de chocolate branco e uvas roxas (Divulgação/Divulgação)

Após figurar no primeiro lugar neste ranking em 2025, o restaurante soteropolitano tem motivos para continuar as celebrações. Neste ano, a casa comemora 10 anos de história, e o casal de chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca festeja com pratos que revisitam uma influência contínua na cozinha e no lar, o Recôncavo Baiano. Com 14 etapas divididas em quatro atos, o Menu Recôncavo 2.0 (R$ 420) conta as histórias da casa com receitas já clássicas como o “abarajé”, combinação de abará e acarajé servida com vatapá, e o ravioli de vatapá, uma das criações mais emblemáticas de Lemos. Também entram em cena novidades como o peixe com arroz negro e quiabo, o tortellini de vatapá com carabineiro e emulsão Kirimurê, a carne de sol com purê de couve-flor com missô e o cupim com gnocchi de aipim e abobrinha com queijo de cabra. Já a parte doce traz as memórias da infância de Arouca, criada na cidade de Amargosa. “Quando pequena, ia à feira com meu pai e sempre voltava com um pote cheio de jabuticaba nas mãos”, diz. Da lembrança nasceu a sobremesa “Jabuticabeira”, que combina três tipos de sorvete: de jabuticaba, de uva preta e iogurte, cobertos por tuille feita de batata-doce roxa, ingrediente local abundante.

Serviço: Alameda das Algarobas, 74, Caminho das Árvores, Salvador. De terça a sábado, das 19h às 23h.

10º Boia

Kaywa Hilton: referências franco-brasileiras para a cozinha do Boia (Divulgação/Divulgação)

Se houve um restaurante que se destacou em um ano foi o Boia, que saltou 51 posições de 2025 para hoje. Mérito do chef Kaywa Hilton, que faz da sua cozinha no Horto Florestal, em Salvador, uma extensão da Baía de Todos-os-Santos. Não espere pratos que fazem a tradição da culinária baiana apenas. Na casa, as referências de Hilton se mesclam entre as heranças familiares da mãe francesa e do pai brasileiro. Chegam à mesa o poivre de atum maturado (R$ 98), um lombo de atum selado, molho poivre e mil folhas de macaxeira. No salão está uma vitrine com peixes inteiros à vista na câmara de maturação. Além do atum, também são servidos pescados não tão famosos como sororoca, guaricema, xaréu, olho de boi e o que estiver mais fresco no dia. A França também encontra o Brasil na parte mais adocicada do menu com o creme monté de mel (R$ 36), com sorvete de boursin de cabra, crocante de mel e mel de uruçu nordestina.

Serviço: Rua José Avena, 01 – Horto Florestal, Salvador. De terça a sábado, das 12h às 16h e das 18h30 às 23h; domingo, das 12h às 16h

13º Manga

Manga: mergulhador da região traz ouriços e lagostas, que podem ser degustados no menu de nove etapas (Leonardo Freire/Divulgação)

Com trajetórias que passam por cozinhas de excelência no Brasil, Europa e Estados Unidos, o casal de chefs Dante Bassi e Kafe Bassi imprime desde 2018 as referências coletadas pelo mundo na cozinha do Manga. De frente para a praia, o restaurante tem acesso privilegiado a peixes e frutos do mar diretamente dos pescadores, muitas vezes logo após o retorno do mar. Um mergulhador da região traz ouriços e lagostas, que podem ser degustados no menu de nove etapas. As refeições sempre se iniciam com um confortante consomê de boas-vindas. Na versão atual, ele é feito com lambreta, galinha poedeira, tucupi, cogumelo, açafrão e um buquê de ervas da horta cultivada ali mesmo no terraço.

Serviço: Rua Professora Almerinda Dultra, 40 - bairro Rio Vermelho – Salvador, BA. De terça a sexta, das 19h às 22h30. Sábado das 12h30 às 15h e das 19h às 22h30.

44º Dona Mariquita

Dona Mariquita: lema “cozinha patrimonial da Bahia” (Divulgação/Divulgação)

Desde 2006, o restaurante se dedica a apresentar os sabores ancestrais aos comensais. Sob o lema “cozinha patrimonial da Bahia”, o menu traz pratos como a poqueca, variação anterior à moqueca, e remonta às ligações entre culinária baiana e o candomblé. Para desenvolver seus menus, a chef Leila Carreiro se pauta muito em estudos e textos de Manuel Querino, um dos grandes pesquisadores da cultura alimentar do estado.

Serviço: Rua do Meio, 178, Rio Vermelho, Salvador. Abre de segunda a domingo, das 12h às 17h.

56º Amado

Amado: No segundo semestre de 2025, inauguraram uma segunda casa, o Amado Salvador, no Salvador Shopping (Leonardo Freire /Divulgação)

Um dos clássicos da capital soteropolitana é um restaurante de fato “amado” por locais e turistas. À frente da marca de 20 anos estão o chef Edinho Engel e o empresário Flávio Bandeira. A primeira unidade, icônica, tem vista exuberante para a Baía de Todos-os-Santos. No segundo semestre de 2025, inauguraram uma segunda casa, o Amado Salvador, no Salvador Shopping, mantendo-se fiéis ao conceito de hospitalidade calorosa e valorização da cozinha brasileira, com pratos principalmente do mar.

Serviço: Avenida Lafayete Coutinho, 660, Comércio. Tel. (71) 99231-4660. Segunda a sábado, das 12h às 23h, e domingo, das 12h às 17h.

58º Orí Rooftop

Ori Rooftop: casa dos chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca, do Grupo Origem (Leonardo Freire/Divulgação)

Os chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca, do Grupo Origem, acabam de reabrir o Orí Rooftop em uma nova localização, no centro histórico de Salvador. Agora, estão instalados no rooftop do Casario da Misericórdia, com vista para o cartão-postal Elevador Lacerda. Irmão do Orí (localizado no Horto), que é mais casual, o menu da casa traz apresentações criativas e pratos sofisticados, que podem ser apreciados de dia e à noite.

Serviço: Rua Chile, 1, Centro Histórico, Salvador. Terça a domingo, das 12h às 23h.

Jurados: Andrea Schwarz (@gastrodeias), Arnaldo Lorençato (Veja São Paulo), Bárbara Magalhães Browne (@mesadividida), Carlos Altman (Jornal Estado de Minas), Carolina Daher (Revista Encontro), Cecilia Padilha (Sabor & Arte), Cristiana Beltrão (Instituto Bazaar/Veja Rio), Daniel Sozzo (@danielsozzo), Daniela Filomeno (CNN Viagem e Gastronomia), Danielle Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Danilo Vale Carneiro (@danilovcarneiro), Diego Fabris (Wine Locals), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Eduardo Milan (Decanter World Wine Awards), Eunides Lins de Oliveira (TNH1), Fabio Wright (Taste and Fly), Felipe Almeida de Freitas (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (Estadão), Gabrielli Menezes (UOL), Georgia Guzzo (Eating Curitiba), Giuliana Iodice (Colunista), Gui Poulain (@guipoulain), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Silva Moreira Lima (Gama revista/Folha de S.Paulo), Ivan Padilla Albareda (EXAME), Izakeline de Paiva Ribeiro (Portal Sabores da Cidade), Josimar Melo (Sabor&Arte/UOL/Folha), Júlia Storch (EXAME), Juliana A. Saad (The Travel Lifestyle), Juliana Simon Venancio (UOL), Junior Ferraro (Revista Azul), Jussara Voss (BFC - Bom Gourmet), Lorena Martins (O Tempo), Luiz Victor Bezerra Torres (@luizvictortorres), Luiza Fecarotta (Rádio CBN), Marcel Miwa (Guia dos Vinhos/Gula), Maria Tereza Carvalho (@proveieaprovei), Mariella Lazaretti (Prazeres da Mesa), Marina Marques (CLAUDIA), Patricia Ferraz (Estadão), Patricia Oyama (ELLE Brasil), Paula Theotonio (Jornal Correio), Rafael Tonon (UOL/Esquire), Renata Araújo (You Must Go!), Renata Monty (Viagem Gourmet), Roberta Malta (@robertamalta), Roberto Hirth (@robertohirth), Rosa Moraes (Ânima Educação) e Tina Bini Bornstein (CNN Viagem & Gastronomia).