7 iniciativas contra a violência à mulher que marcaram este Agosto Lilás

O Agosto Lilás é o mês nacional de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher, em referência à sanção da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), que completa 20 anos em 2026.

A data segue mobilizando empresas, órgãos públicos e organizações da sociedade civil para combater a violência contra a mulher, problema que ainda cresce no país.

O Brasil registrou cerca de 1.568 casos de feminicídio em 2025 considerando os municípios de até 100 mil habitantes, que concentram 41% da população feminina.

Em 2024, o país também bateu recorde histórico de estupros registrados, com 87.545 casos, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

E o que as empresas podem fazer para mudar essa realidade? Selecionamos 7 iniciativas que foram destaque no Agosto Lilás deste ano.

Abrigo Amigo, da Eletromidia, oferece companhia a mulheres em pontos de ônibus à noite

A Eletromidia mantém o projeto Abrigo Amigo, que permite que pessoas aguardando em pontos de ônibus possam acionar os painéis de publicidade para entrar em ligação com um agente.

O projeto conta com o patrocínio master da Claro e funciona das 20h às 5h, disponibilizando companhia para mulheres em situação de vulnerabilidade enquanto aguardam o transporte público.

A iniciativa reaproveita a infraestrutura urbana de mobiliário publicitário como ferramenta de acolhimento, buscando reduzir a exposição de mulheres a situações de risco durante o período noturno.

O sistema é operado exclusivamente por mulheres, treinadas por assistentes sociais e especialistas para oferecer suporte emocional e acompanhamento visual via vídeo, tornando a espera menos solitária.

"Com o Abrigo Amigo, nosso objetivo central é ressignificar o mobiliário urbano a favor da população. Para a Eletromidia, o futuro da nossa atuação nas ruas passa por ir além da publicidade", afirma José Carlos Angelucci Jr., CRO da Eletromidia.

No mês de agosto, o projeto chegou à Belo Horizonte, contabilizando sua décima cidade de atuação. A iniciativa já contabiliza cerca de 70 mil chamadas e mais de 5 mil ocorrências documentadas.

A iniciativa também conta com 10 abrigos em São Paulo em parceria com a Secretaria de Políticas para a Mulher (SPM).

Secretaria de Políticas para a Mulher leva o Protocolo Não se Cale a bares, restaurantes e casas noturnas

Criado em 2023, o Protocolo Não se Cale, da Secretaria de Políticas para a Mulher (SPM), determina que bares, restaurantes, casas noturnas e casas de eventos capacitem seus funcionários para acolher e agir de forma segura diante de casos de assédio, violência ou importunação sexual.

A capacitação é gratuita, online e tem duração estimada de 15 horas, com certificado oficial emitido ao final. A fiscalização é de responsabilidade do Procon-SP, que desde 2024 passou a verificar a aplicação das normas durante suas rotinas de inspeção em todo o estado.

A inscrição é feita no site do Procon-SP, em um processo de cerca de 5 minutos, com certificação emitida automaticamente após a conclusão do curso.

YSL Beauty leva o programa global "Abuso Não é Amor" para jovens aprendizes no Rio de Janeiro

Abuso Não é Amor é uma iniciativa global da YSL Beauty, marca da divisão de luxo do Grupo L'Oréal, criada em 2020 e que já está presente em 25 países por meio de parcerias com organizações locais dedicadas ao combate à violência de parceiro íntimo.

O projeto oferece treinamentos e recursos gratuitos sobre os nove sinais de um relacionamento abusivo, ajudando pessoas a reconhecer padrões de abuso e a saber como agir, seja para si mesmas, seja para apoiar terceiros.

Lançado no país em junho de 2023, o programa é desenvolvido em parceria com a ONG Cruzando Histórias, organização que atua na promoção de educação, conscientização e apoio a pessoas em situação de violência de gênero.

Motiva Trilhos oferece programação de acolhimento, orientação e prevenção durante todo o mês

A Motiva, responsável pela operação das linhas 4-Amarela e 5-Lilás, de metrô, e 8-Diamante e 9-Esmeralda, de trem, trabalha com campanhas contínuas no transporte público e considera o enfrentamento ao assédio uma prioridade.

Todos os Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) são treinados para acolher as pessoas e atuar na condução das ocorrências de forma rápida e segura, prestando amplo suporte às vítimas.

A empresa conta com o Pelotão Feminino, formado por agentes distribuídas em todas as linhas, que realizam um trabalho preventivo de conscientização e sensibilização sobre ações de prevenção e combate ao assédio.

Elas recebem treinamento para atuar em situações de vulnerabilidade, oferecendo acolhimento, orientação e atendimento personalizado, para que as mulheres se sintam mais respeitadas e seguras nas estações enquanto aguardam o atendimento policial.

Distribuidoras de energia ampliam combate à violência doméstica com inclusão do 180 nas contas de luz

Em uma iniciativa inédita no país, as distribuidoras de energia passaram a incluir, em março de 2026, o número 180, canal de atendimento à mulher, nas contas de energia elétrica.

A ação transforma a fatura de luz em uma ferramenta de utilidade pública para ampliar o acesso à rede de proteção e enfrentar a violência doméstica.

A iniciativa, realizada em parceria com o governo federal no âmbito do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, já começou a ser implementada pelas distribuidoras em todo o país e alcança mais de 212 milhões de pessoas.

Na campanha, as contas de luz de algumas regiões do país passaram a exibir, de forma destacada, a frase: “Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180”.

A Enel Brasil reforça a iniciativa nas faturas de suas distribuidoras em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, levando aos clientes informações sobre os canais disponíveis para buscar ajuda e denunciar situações de violência contra a mulher.

Instituto Natura e Avon unem tecnologia e pesquisa no combate à violência de gênero

O Instituto Natura mantém o Canal Ângela, assistente virtual de apoio a mulheres em situação de violência doméstica.

O acesso acontece por mensagem de texto no WhatsApp, sem necessidade de falar, o que permite que a mulher busque ajuda mesmo em situações em que não pode se expor. O atendimento funciona 24 horas por dia, todos os dias, com direcionamento para especialista humana em horário comercial.

O canal oferece apoio socioassistencial, psicológico e jurídico, além de transporte até a delegacia quando necessário. Quando cabível, a mulher é direcionada ao Programa Acolhe.

Paralelamente, o Instituto Natura e a Avon assinam em conjunto o Índice de Conscientização sobre a Violência contra as Mulheres, aplicado em seis países da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru.

O índice é estruturado em três dimensões, Cognição, Atitude e Percepção, e busca entender não só o que as pessoas sabem sobre o tema, mas como esse conhecimento se traduz em postura diante de casos de violência.

KFC Brasil lança programa de saúde e bem-estar com suporte confidencial

O KFC Brasil lançou, no dia 25 de agosto, o KFCuida, um programa amplo criado para oferecer suporte aos colaboradores em diferentes momentos da vida.

Alguns dos serviços disponibilizados podem funcionar como importantes pontos de apoio e orientação, especialmente para colaboradoras que estejam vivenciando situações de violência.

A iniciativa amplia a rede de cuidado corporativo e permite buscar ajuda de forma confidencial em diferentes frentes de vulnerabilidade, destacando-se por dois pilares principais:

Em uma situação de violência contra a mulher, essa estrutura oferece à colaboradora um primeiro espaço seguro de escuta e orientação, permitindo que ela encontre o respaldo psicológico, social ou jurídico adequado de acordo com a sua necessidade.