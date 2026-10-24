Pesquisa para presidente BTG/Nexus: Flávio Bolsonaro tem 50,5% e Lula, 49,5%

Flávio Bolsonaro garante suas maiores vantagens entre os eleitores evangélicos (63,7%), eleitorado masculino (53,7%) e na região Sul do país (58,5%). (Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Flickr)
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Publicado em 24 de outubro de 2026 às 18h20.
Última atualização em 24 de outubro de 2026 às 18h29.
A pesquisa BTG/Nexus divulgada neste sábado, 24, mostra empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL), com 50,5% dos votos válidos, e o presidente Lula (PT), com 49,5%, em uma simulação de segundo turno das eleições 2026. No modelo de eleitores prováveis, que considera uma abstenção estimada de 21%, Flávio aparece com 52,4%, contra 47,6% de Lula. O levantamento também aponta rejeição de 49,1% ao presidente e de 46,5% ao senador. Foram entrevistados 2.000 eleitores, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais.
A corrida pela Presidência da República no segundo turno mostra um cenário de empate técnico nos votos válidos da amostra total, segundo a pesquisa BTG/Nexus divulgada neste sábado, 24. O candidato Flávio Bolsonaro (PL) registra 50,5%, enquanto o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marca 49,5%.
Na comparação com o levantamento divulgado no início da semana, o candidato do PL oscilou de 50,3% para 50,5%, enquanto Lula teve uma variação de 49,7% para 49,5%. A diferença de 0,6 passou para um ponto percentual.
A pesquisa realizou ainda um modelo de eleitores prováveis (LVM), que desconta a abstenção estimada em 21% com base no engajamento histórico; o cenário sofre alteração.
Neste recorte, o senador do PL amplia sua vantagem, atingindo 52,4% dos válidos contra 47,6% do petista, consolidando uma frente fora da margem de erro.
Considerando os votos totais da amostra, que englobam todo o eleitorado e incluem indecisos e brancos, o acirramento se mantém. Flávio Bolsonaro pontua com 47%, enquanto Lula registra 46%. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais.
Os eleitores que declaram voto em branco ou nulo somam 5,2%, indicando uma parcela restrita de insatisfeitos com ambas as opções, e os que não sabem ou não responderam representam apenas 1,8%.
A resistência nas urnas é um dos principais obstáculos para ambos os candidatos na reta final. O atual presidente lidera o índice de rejeição numérico, com 49,1% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Flávio Bolsonaro aparece logo atrás, sendo rejeitado por 46,5% do eleitorado.
O desempenho da atual gestão também influencia a decisão de voto da amostra. A administração de Lula é classificada como ruim ou péssima por 43,8% dos eleitores, enquanto 34,8% a consideram ótima ou boa. Quando questionados sobre a aprovação direta do trabalho do presidente, 49,4% desaprovam e 46,1% aprovam.
A polarização nacional se reflete em cortes demográficos profundos. Flávio Bolsonaro garante suas maiores vantagens entre os eleitores evangélicos (63,7%), eleitorado masculino (53,7%) e na região Sul do país (58,5%). O candidato do PL também avança no segmento com renda familiar superior a dois salários mínimos.
Por outro lado, Lula sustenta sua competitividade amparado no eleitorado de menor renda. O petista lidera entre quem ganha até 1 salário mínimo (59,1%), eleitores com apenas o ensino fundamental (55,7%) e na região Nordeste (60,5%). No voto feminino, o atual presidente também marca a dianteira, com 51,5% da preferência.
A pesquisa BTG/Nexus entrevistou 2.000 eleitores entre 23 e 24 de outubro de 2026, por meio de telefone (via CATI). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual e está registrado no TSE sob o protocolo BR-08234/2026.
Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente, com 50,5% dos votos válidos, contra 49,5% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A diferença de um ponto percentual configura empate técnico, considerada a margem de erro informada de 2,2 pontos percentuais.
Flávio Bolsonaro passou de 50,3% para 50,5% dos votos válidos, enquanto Lula oscilou de 49,7% para 49,5%. Com isso, a diferença numérica entre os candidatos passou de 0,6 para um ponto percentual.
No modelo de eleitores prováveis (LVM), que considera uma abstenção estimada de 21% com base no histórico de engajamento eleitoral, Flávio Bolsonaro registra 52,4% dos votos válidos, contra 47,6% de Lula. A diferença é de 4,8 pontos percentuais. Esse cenário é uma estimativa estatística e não representa uma previsão do resultado da eleição.
Os votos válidos consideram apenas as intenções de voto atribuídas aos candidatos, excluindo brancos, nulos e indecisos. Nesse cenário, Flávio tem 50,5% e Lula, 49,5%. Já nos votos totais da amostra, Flávio registra 47% e Lula, 46%, enquanto brancos e nulos somam 5,2% e os indecisos representam 1,8%.
Segundo a pesquisa BTG/Nexus, 49,1% dos entrevistados afirmam que não votariam de jeito nenhum em Lula. Flávio Bolsonaro apresenta rejeição de 46,5% dos eleitores.
Flávio Bolsonaro registra 63,7% das intenções de voto entre evangélicos, 53,7% entre homens e 58,5% na região Sul. Lula aparece com 60,5% no Nordeste, 59,1% entre eleitores com renda de até um salário mínimo, 55,7% entre aqueles com ensino fundamental e 51,5% entre as mulheres.
O governo Lula é avaliado como ruim ou péssimo por 43,8% dos entrevistados, enquanto 34,8% consideram a administração ótima ou boa. Em relação à aprovação do trabalho do presidente, 49,4% desaprovam sua atuação e 46,1% aprovam.
A pesquisa entrevistou 2.000 eleitores entre 23 e 24 de outubro de 2026, por telefone, por meio do sistema CATI (entrevistas telefônicas assistidas por computador). A margem de erro informada é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08234/2026.