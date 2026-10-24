Pesquisa para presidente BTG/Nexus: Flávio Bolsonaro tem 50,5% e Lula, 49,5%

RESUMO ＋ A pesquisa BTG/Nexus divulgada neste sábado, 24, mostra empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL), com 50,5% dos votos válidos, e o presidente Lula (PT), com 49,5%, em uma simulação de segundo turno das eleições 2026. No modelo de eleitores prováveis, que considera uma abstenção estimada de 21%, Flávio aparece com 52,4%, contra 47,6% de Lula. O levantamento também aponta rejeição de 49,1% ao presidente e de 46,5% ao senador. Foram entrevistados 2.000 eleitores, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

A corrida pela Presidência da República no segundo turno mostra um cenário de empate técnico nos votos válidos da amostra total, segundo a pesquisa BTG/Nexus divulgada neste sábado, 24. O candidato Flávio Bolsonaro (PL) registra 50,5%, enquanto o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marca 49,5%.

Na comparação com o levantamento divulgado no início da semana, o candidato do PL oscilou de 50,3% para 50,5%, enquanto Lula teve uma variação de 49,7% para 49,5%. A diferença de 0,6 passou para um ponto percentual.

A pesquisa realizou ainda um modelo de eleitores prováveis (LVM), que desconta a abstenção estimada em 21% com base no engajamento histórico; o cenário sofre alteração.

Neste recorte, o senador do PL amplia sua vantagem, atingindo 52,4% dos válidos contra 47,6% do petista, consolidando uma frente fora da margem de erro.

Considerando os votos totais da amostra, que englobam todo o eleitorado e incluem indecisos e brancos, o acirramento se mantém. Flávio Bolsonaro pontua com 47%, enquanto Lula registra 46%. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais.

Os eleitores que declaram voto em branco ou nulo somam 5,2%, indicando uma parcela restrita de insatisfeitos com ambas as opções, e os que não sabem ou não responderam representam apenas 1,8%.

Índices de rejeição e desaprovação do governo federal

A resistência nas urnas é um dos principais obstáculos para ambos os candidatos na reta final. O atual presidente lidera o índice de rejeição numérico, com 49,1% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Flávio Bolsonaro aparece logo atrás, sendo rejeitado por 46,5% do eleitorado.

O desempenho da atual gestão também influencia a decisão de voto da amostra. A administração de Lula é classificada como ruim ou péssima por 43,8% dos eleitores, enquanto 34,8% a consideram ótima ou boa. Quando questionados sobre a aprovação direta do trabalho do presidente, 49,4% desaprovam e 46,1% aprovam.

Divisão demográfica consolida vantagem em nichos específicos

A polarização nacional se reflete em cortes demográficos profundos. Flávio Bolsonaro garante suas maiores vantagens entre os eleitores evangélicos (63,7%), eleitorado masculino (53,7%) e na região Sul do país (58,5%). O candidato do PL também avança no segmento com renda familiar superior a dois salários mínimos.

Por outro lado, Lula sustenta sua competitividade amparado no eleitorado de menor renda. O petista lidera entre quem ganha até 1 salário mínimo (59,1%), eleitores com apenas o ensino fundamental (55,7%) e na região Nordeste (60,5%). No voto feminino, o atual presidente também marca a dianteira, com 51,5% da preferência.

A pesquisa BTG/Nexus entrevistou 2.000 eleitores entre 23 e 24 de outubro de 2026, por meio de telefone (via CATI). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual e está registrado no TSE sob o protocolo BR-08234/2026.