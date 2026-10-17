Pesquisa que mais acertou no 1º turno mostra Flávio Bolsonaro com 51,1% e Lula, 48,9%, no 2º

O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera por uma diferença de 2,2 pontos percentuais a disputa de segundo turno contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa do Instituto Veritá divulgada neste sábado, 17.

Considerando os votos válidos no cenário estimulado, o parlamentar marca 51,1% contra 48,9% do petista.

Como a margem de erro do levantamento é de um ponto percentual, os números configuram uma liderança estreita do candidato do PL, logo acima do limite de intersecção estatística.

Quando analisados os votos totais do eleitorado nesta mesma simulação, Flavio registra 49,7% da preferência, ante 47,7% de Lula. O índice de ausentes soma 2,6%, enquanto brancos e nulos representam 1,5% e os que não souberam ou não responderam marcam 1,1%.

O instituto praticamente cravou o resultado do primeiro turno na sua última pesquisa antes de 4 de outubro. Em entrevista à EXAME, Adriano Silvoni, afirmou que a situação foi excepcional.

Apesar do dado chamar a atenção, a intenção das pesquisas eleitorais não é acertar o resultado das urnas, mas sim mostrar a tendência do eleitoral e o retrato do momento em que o levantamento foi realizado.

O raio-x demográfico e religioso do eleitorado

A estratificação das intenções de voto no segundo turno evidencia divisões claras de preferência. O atual presidente Lula lidera entre as mulheres, com 55,7%, enquanto Flávio domina no segmento masculino, alcançando 58,9% das escolhas.

No recorte de renda, o petista apresenta vantagem entre os eleitores que ganham até dois salários mínimos, somando 53,4%. Já o candidato do PL consolida sua base nas faixas superiores, obtendo 55,4% entre os que recebem de dois a cinco salários.

O fator religioso também expõe um distanciamento expressivo. Flavio Bolsonaro concentra 64,9% dos evangélicos, enquanto Lula detém a preferência majoritária do eleitorado católico (52,5%) e daqueles que declaram não ter religião (63,6%).

A pesquisa Veritá entrevistou 15.554 eleitores entre 12 a 16 de outubro de 2026, por meio de unidade automatizada de respostas com tecnologia de reconhecimento de voz. A margem de erro é de 1,0 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por iniciativa própria do Instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-01107/2026.