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Pesquisa para presidente: Flávio Bolsonaro tem 50,3% e Lula, 49,7%, diz BTG/Nexus

A vantagem do senador do PL sobre o atual presidente caiu de 3,2 pontos para apenas 0,6 ponto em uma semana

Flávio e Lula: senador do PL e pestista estão tecnicamente empatados

Flávio e Lula: senador do PL e pestista estão tecnicamente empatados

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 06h27.

Última atualização em 19 de outubro de 2026 às 06h29.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 50,3% dos votos válidos contra 49,7% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na simulação de segundo turno, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 19.

Pela margem de erro do levantamento, os dois estão tecnicamente empatados. O cenário exclui indecisos, brancos e nulos.

No cenário de votos totais, o senador do PL tem 46,5% das intenções de voto, enquanto o atual presidente registra 45,9%.

Na comparação com o levantamento divulgado em 13 de outubro, Flávio teve uma oscilação negativa de 1,4 ponto e o petista oscilou positivamente de 45% para 45,9%.

A vantagem do senador do PL de 3,2 pontos nos votos válidos caiu para apenas 0,6 ponto em uma semana.

Essa é a segunda pesquisa do instituto desde o primeiro turno das eleições. Flávio terminou à frente de Lula com 47,03% contra 45,16% do petista.

O levantamento é o primeiro divulgado após o debate da TV Bandeirantes realizado no domingo, 18. A pesquisa, porém, não mediu a reação do eleitorado ao encontro.

Os demográficos mostram que o ampliou sua vantagem no Nordeste, passando de 61% para 66,2% das intenções de votos.

O atual presidente mantém a vantagem entre os mais pobres, com 59% entre quem recebe até um salário mínimo.

Lula também concentra a preferência de 52,6% do eleitorado feminino.

No Sudeste, onde Flávio Bolsonaro lidera e há a concentração da maioria do eleitorado brasileiro, o cenário permaneceu praticamente o mesmo. Nesta semana, o filho mais velho marca 49,2% contra 51% da última terça enquanto Lula aparece com 40,8% contra 41%.

No Sul, Flávio ampliou ligeiramente a vantagem passando de 57% para 61% das intenções de voto.

O recorte por crença religiosa revela uma consolidação conservadora contínua, uma vez que Flávio atinge 61% entre os evangélicos, ante os 31,6% registrados por Lula dentro deste mesmo segmento.

O cenário também sinaliza uma alta consolidação do eleitorado para a votação do dia 25 de outubro, visto que 90,9% afirmam que a decisão já está tomada e não deve mudar. O percentual oscilou de uma semana para outra, de 92,4% para os atuais 90,9%.

Rejeição de Lula e Flávio empata

O alto índice de rejeição reflete a consolidação da polarização política exposta na pesquisa. Atualmente, 47,8% não votariam de jeito nenhum em Lula. Na semana anterior, esse percentual era de 51%. Do outro lado da disputa, o índice de rejeição de Flávio Bolsonaro saiu de 47% para 46,8%.

A sondagem do instituto Nexus também mediu a percepção dos eleitores sobre o Executivo. O trabalho do atual presidente é desaprovado por 48,8% e aprovado por 47,2%. Em uma semana, a reprovação caiu e a aprovação subiu, dentro da margem de erro.

Na avaliação geral da gestão federal, 42,9% classificam o governo como ruim ou péssimo, contra 32,4% que o consideram ótimo ou bom e 23,6% que o veem como regular.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.002 eleitores entre 16 e 18 de outubro de 2026, por meio de telefone (via CATI). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04499/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

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