Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Pesquisa Gerp para presidente: Flávio Bolsonaro tem 52% e Lula, 48%, dos votos válidos

Na comparação com a pesquisa divulgada na quarta-feira, 21, o senador oscilou um ponto para baixo, de 53% para 52%, e Lula avançou um ponto percentual, de 47% para 48%

(Ricardo Stuckert /Lula/Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro/Flickr)

(Ricardo Stuckert /Lula/Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro/Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 18h00.

Priorizar nos meus resultados Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem tecnicamente empatados, segundo a pesquisa Gerp, divulgada neste sábado, 24. O candidato do PL atinge 52% de votos válidos, enquanto o petista marca 48%.

Como a diferença de quatro pontos percentuais iguala o limite estatístico da pesquisa, os dois candidatos seguem tecnicamente empatados.

Na comparação com a pesquisa divulgada na quarta-feira, 21, o senador oscilou um ponto para baixo, de 53% para 52%, e Lula avançou um ponto percentual, de 47% para 48%. As variações ocorreram dentro da margem de erro.

Quando considerados os votos totais, que incluem brancos e nulos, o levantamento estimulado também registra empate técnico entre os adversários. Nesse cenário de estabilidade, Flávio Bolsonaro pontua com 49% da preferência, ao passo que Lula soma 46%. Os eleitores que declaram voto em nenhum deles somam 1%, enquanto os que não sabem representam 3%.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, a dinâmica de empate se repete. Flávio Bolsonaro tem 47% das menções, contra 44% alcançados por Lula. Aqueles que afirmam que não sabem totalizam 8%, e as citações a outros candidatos somam 1%.

A estratificação demográfica revela que Lula domina entre os mais pobres, atingindo 61% dos votos totais entre quem ganha até um salário mínimo. Em contrapartida, Flávio Bolsonaro avança na alta renda, chegando a 78% de preferência entre os eleitores com ganhos familiares acima de 20 salários mínimos.

No recorte regional em votos válidos, o senador fluminense tem vantagem significativa no Centro-Oeste (71% a 29%) e na região Sul (65% a 35%). Já o atual presidente supera o adversário no Nordeste, onde vence por 60% a 40%. Há empate técnico no Sudeste, o maior colégio eleitoral do país, com Flávio marcando 51% e Lula, 49%. O empate também ocorre na região Norte (56% a 44%).

Lula é rejeitado por 48% e Flávio, 45%

O levantamento mediu o potencial de veto aos candidatos, questionando em quem o eleitor não votaria de forma alguma.

O atual presidente Lula lidera numericamente com 48% de rejeição, seguido de perto por Flávio Bolsonaro, que marca 45%. Como a margem de erro é de dois pontos, ambos configuram empate técnico neste indicador.

Os eleitores que dizem que não votariam em nenhum somam 2%, mesma proporção daqueles que afirmam que poderiam votar em qualquer um dos adversários. Aqueles que não souberam responder representam 3% do universo amostral.

A pesquisa Gerp Mercadologia entrevistou 2.400 eleitores entre 22 e 24 de outubro de 2026, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,55%. O levantamento foi contratado por recursos próprios e está registrado no TSE sob o protocolo BR-09327/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais

Mais de Brasil

Como usar o e-Título como documento no dia da eleição e localizar sua seção

Pesquisas para presidente hoje: veja quem está na frente nos levantamentos deste sábado

Lula em SP: milhares de pessoas vão à Avenida Paulista na última comitiva do candidato

Flávio Bolsonaro encerra campanha do segundo turno com ato na Barra da Tijuca

Mais na Exame

Marketing

McDonald’s encerra patrocínio da Copa do Mundo após 32 anos, diz site

Brasil

Como usar o e-Título como documento no dia da eleição e localizar sua seção

Esporte

Flamengo na final da Libertadores? Entenda a ação do clube na Conmebol para mudar resultado da semi

Mundo

Protestos na França chegam à segunda semana; veja as principais reivindicações