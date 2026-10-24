Pesquisa Gerp para presidente: Flávio Bolsonaro tem 52% e Lula, 48%, dos votos válidos

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem tecnicamente empatados, segundo a pesquisa Gerp, divulgada neste sábado, 24. O candidato do PL atinge 52% de votos válidos, enquanto o petista marca 48%.

Como a diferença de quatro pontos percentuais iguala o limite estatístico da pesquisa, os dois candidatos seguem tecnicamente empatados.

Na comparação com a pesquisa divulgada na quarta-feira, 21, o senador oscilou um ponto para baixo, de 53% para 52%, e Lula avançou um ponto percentual, de 47% para 48%. As variações ocorreram dentro da margem de erro.

Quando considerados os votos totais, que incluem brancos e nulos, o levantamento estimulado também registra empate técnico entre os adversários. Nesse cenário de estabilidade, Flávio Bolsonaro pontua com 49% da preferência, ao passo que Lula soma 46%. Os eleitores que declaram voto em nenhum deles somam 1%, enquanto os que não sabem representam 3%.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, a dinâmica de empate se repete. Flávio Bolsonaro tem 47% das menções, contra 44% alcançados por Lula. Aqueles que afirmam que não sabem totalizam 8%, e as citações a outros candidatos somam 1%.

A estratificação demográfica revela que Lula domina entre os mais pobres, atingindo 61% dos votos totais entre quem ganha até um salário mínimo. Em contrapartida, Flávio Bolsonaro avança na alta renda, chegando a 78% de preferência entre os eleitores com ganhos familiares acima de 20 salários mínimos.

No recorte regional em votos válidos, o senador fluminense tem vantagem significativa no Centro-Oeste (71% a 29%) e na região Sul (65% a 35%). Já o atual presidente supera o adversário no Nordeste, onde vence por 60% a 40%. Há empate técnico no Sudeste, o maior colégio eleitoral do país, com Flávio marcando 51% e Lula, 49%. O empate também ocorre na região Norte (56% a 44%).

Lula é rejeitado por 48% e Flávio, 45%

O levantamento mediu o potencial de veto aos candidatos, questionando em quem o eleitor não votaria de forma alguma.

O atual presidente Lula lidera numericamente com 48% de rejeição, seguido de perto por Flávio Bolsonaro, que marca 45%. Como a margem de erro é de dois pontos, ambos configuram empate técnico neste indicador.

Os eleitores que dizem que não votariam em nenhum somam 2%, mesma proporção daqueles que afirmam que poderiam votar em qualquer um dos adversários. Aqueles que não souberam responder representam 3% do universo amostral.

A pesquisa Gerp Mercadologia entrevistou 2.400 eleitores entre 22 e 24 de outubro de 2026, por meio de entrevistas telefônicas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,55%. O levantamento foi contratado por recursos próprios e está registrado no TSE sob o protocolo BR-09327/2026.