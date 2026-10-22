Para onde vão os votos de Cury, Caiado e Renan no 2º turno? Pesquisa Quaest responde

RESUMO ＋ A pesquisa Quaest, divulgada em 21 de outubro, mostra que Lula (PT) lidera as intenções de voto entre os eleitores de Augusto Cury, terceiro colocado no primeiro turno, com 48%, contra 33% de Flávio Bolsonaro (PL). O senador, por sua vez, aparece à frente entre os eleitores de Ronaldo Caiado (57%) e Renan Santos (51%). Lula também tem vantagem numérica entre aqueles que se abstiveram ou votaram em branco ou nulo no primeiro turno, com 40%, ante 36% de Flávio.

A penúltima pesquisa Quaest antes do segundo turno, divulgada nesta quarta-feira, 21, mostra a dinâmica de transferência de votos de eleitores que optaram pela terceira via ou se abstiveram no primeiro turno, para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), que disputam a etapa final do pleito.

A conclusão do estudo é que os votos da chamada "terceira via" não se transferem automaticamente a Flávio. Entre os eleitores de Augusto Cury, terceiro colocado no primeiro turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece à frente, enquanto Flávio tem vantagem entre aqueles que votaram em Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão).

Entre os eleitores de Cury, 48% afirmam que pretendem votar em Lula no segundo turno, ante 33% que escolhem Flávio Bolsonaro. Outros 16% pretendem votar em branco, anular ou se abster, enquanto 3% estão indecisos. Na pesquisa anterior, realizada uma semana antes, Lula tinha 34% das intenções de voto nesse grupo, e Flávio, 30%.

Entre os eleitores que votaram em Ronaldo Caiado no primeiro turno, Flávio Bolsonaro tem 57% das intenções de voto, enquanto Lula registra 21%. Os outros 22% preferem votar em branco ou nulo ou afirmam que não vão comparecer às urnas. Na última medição, Flávio tinha 42% das intenções de voto entre os eleitores de Caiado, e Lula, 23%.

Entre os eleitores de Renan Santos, que não declarou apoio a nenhum dos candidatos no segundo turno, 51% afirmam que pretendem votar em Flávio Bolsonaro. Lula aparece com 25%, enquanto 24% optam pelo voto em branco ou nulo ou dizem que não irão votar. Uma semana antes, Flávio tinha 40% das intenções de voto nesse grupo, ante 14% de Lula.

A pesquisa Quaest também mostra que Lula tem mais intenções de voto do que Flávio Bolsonaro entre os eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno ou votaram em branco ou nulo. Nesse segmento, o presidente registra 40% das intenções de voto, contra 36% do senador.

A pesquisa Quaest foi realizada presencialmente entre 17 e 20 de outubro, com 2.154 eleitores. Contratado pelo GLOBO e pela TV Globo, o levantamento tem nível de confiança de 95% e está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-08535/2026.