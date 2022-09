Pesquisa para governo de SP: Haddad tem 35%, Tarcísio, 21%, Rodrigo, 15%, mostra Datafolha

Na disputa pelo governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) aparece em primeiro lugar, com 35% das intenções de voto, segundo a pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo, e divulgada nesta quinta-feira, 1º. Tarcísio de Freitas (Republicanos) vem logo em seguida, com 21%, e Rodrigo Garcia (PSDB) está em terceiro lugar, com 15%. Os números são de uma pergunta estimulada, com os nomes apresentados previamente aos entrevistados.

Comparando com a última pesquisa do Datafolha, de 18 de agosto, Haddad caiu três pontos percentuais. Tarcísio cresceu cinco pontos, e Garcia conseguiu crescer quatro. Foram ouvidas 1.808 pessoas entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro em 74 municípios paulistas. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04954/2022.

Os números são de uma pergunta estimulada, com os nomes apresentados previamente aos entrevistados. Atrás do trio, vem um pelotão considerado tecnicamente empatado, dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, puxado por Carol Vigliar (Unidade Popular), que tem 2%.

Gabriel Colombo (PCB), Antonio Jorge (Democracia Cristã), Elvis Cezar (PDT), Vinicius Poit (Novo), Edson Dorta (PCO), Altino Júnior (PSTU) fizeram 1%. Brancos e nulos somam 12%. Os que não sabem são 10%.

Em uma pergunta espontânea, sem uma lista prévia, Fernando Haddad tem 17%, Tarcísio aparece com 13%, e Garcia tem 5%. Outras respostas somam 6%. Nulos e brancos são 7%. Aqueles que dizem que não sabem somam 50%.

O Datafolha ainda fez a simulação de segundo turno. Haddad venceria Garcia (48% X 38%), e Tarcísio (51% X 36%).

Veja como foram as últimas pesquisas eleitorais de 2022: