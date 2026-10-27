Onde fazer o Enem 2026? Locais de prova já podem ser consultados

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Colaboradora
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 20h49.
Quem se inscreveu no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já pode saber onde vai fazer as provas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou, nesta terça-feira, 27, o Cartão de Confirmação de Inscrição, e o estudande pode acessá-lo na Página do Participante.
As provas serão aplicadas no domingo, 8, e no domingo, 15, de novembro, nas 27 unidades da Federação.
A consulta é feita no site enem.inep.gov.br/participante, com o login da conta gov.br (CPF e senha).
Depois de entrar, basta abrir o Cartão de Confirmação de Inscrição. O local de prova aparece ali, junto com os demais dados da inscrição.
O documento reúne informações importantes para os dois dias de exame:
O Inep informa que o documento não é obrigatório para fazer a prova, mas recomenda levá-lo nos dois dias de prova, de preferência impresso, para conferir as informações se for preciso.
No dia, o cartão deve ficar guardado no envelope porta-objetos, e não com o participante dentro da sala.
Os horários seguem o fuso de Brasília em todo o país. Veja como funciona em cada dia:
O edital proíbe a entrada no local depois que os portões fecham. A orientação é chegar às 12h, quando eles abrem.
No domingo, 8, os participantes fazem a redação e as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e de ciências humanas e suas tecnologias. A aplicação dura 5h30.
No domingo, 15, são as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e de matemática e suas tecnologias, com duração de 5 horas. Cada área do conhecimento tem 45 questões.
Dois itens são indispensáveis:
Cópias de documentos, mesmo autenticadas, e boletim de ocorrência não são aceitos. O lanche também pode ser levado, mas o chefe de sala tem o direito de vistoriá-lo.
Celular, relógio de qualquer tipo, fones de ouvido, calculadora, lápis, lapiseira, borracha, corretivo, boné e óculos escuros ficam fora da sala de prova. O edital manda guardar os itens no envelope porta-objetos, que deve ficar lacrado e embaixo da carteira.
Aparelhos eletrônicos precisam estar desligados. Se algum emitir som, mesmo dentro do envelope, o participante é eliminado.
Com o endereço em mãos, vale pesquisar a rota, calcular o tempo de deslocamento e considerar o trânsito e o transporte público do domingo. Quem puder pode fazer o percurso antes, também em um domingo, para ver como o fluxo se comporta.
Como o portão fecha às 13h e não há tolerância, conhecer o caminho ajuda a evitar surpresas