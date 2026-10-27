Onde fazer o Enem 2026? Locais de prova já podem ser consultados

Quem se inscreveu no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 já pode saber onde vai fazer as provas. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou, nesta terça-feira, 27, o Cartão de Confirmação de Inscrição, e o estudande pode acessá-lo na Página do Participante.

As provas serão aplicadas no domingo, 8, e no domingo, 15, de novembro, nas 27 unidades da Federação.

Como consultar o local de prova do Enem 2026?

A consulta é feita no site enem.inep.gov.br/participante, com o login da conta gov.br (CPF e senha).

Depois de entrar, basta abrir o Cartão de Confirmação de Inscrição. O local de prova aparece ali, junto com os demais dados da inscrição.

O que traz o cartão de confirmação?

O documento reúne informações importantes para os dois dias de exame:

número de inscrição;

data, horário e endereço do local de aplicação;

opção de língua estrangeira escolhida (inglês ou espanhol);

atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, caso tenham sido solicitados e aprovados.

É obrigatório levar o cartão de confirmação?

O Inep informa que o documento não é obrigatório para fazer a prova, mas recomenda levá-lo nos dois dias de prova, de preferência impresso, para conferir as informações se for preciso.

No dia, o cartão deve ficar guardado no envelope porta-objetos, e não com o participante dentro da sala.

Qual é o horário do Enem 2026?

Os horários seguem o fuso de Brasília em todo o país. Veja como funciona em cada dia:

Portões abrem: 12h;

12h; Portões fecham: 13h;

13h; Início das provas: 13h30;

13h30; Término: 19h no domingo, 8, e 18h30 no domingo, 15.

O edital proíbe a entrada no local depois que os portões fecham. A orientação é chegar às 12h, quando eles abrem.

Quais serão as provas em cada dia de prova?

No domingo, 8, os participantes fazem a redação e as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e de ciências humanas e suas tecnologias. A aplicação dura 5h30.

No domingo, 15, são as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e de matemática e suas tecnologias, com duração de 5 horas. Cada área do conhecimento tem 45 questões.

O que levar no dia da prova?

Dois itens são indispensáveis:

Documento oficial de identificação com foto, original: vale RG, passaporte, CNH, Carteira de Identidade Nacional (CIN) e carteira de trabalho emitida após 27 de janeiro de 1997, entre outros. E-Título, CNH e CIN digitais também são aceitos, desde que apresentados nos aplicativos oficiais ou no aplicativo gov.br;

vale RG, passaporte, CNH, Carteira de Identidade Nacional (CIN) e carteira de trabalho emitida após 27 de janeiro de 1997, entre outros. E-Título, CNH e CIN digitais também são aceitos, desde que apresentados nos aplicativos oficiais ou no aplicativo gov.br; Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente: as respostas e a redação precisam ser transcritas com ela, para que a leitura óptica funcione.

Cópias de documentos, mesmo autenticadas, e boletim de ocorrência não são aceitos. O lanche também pode ser levado, mas o chefe de sala tem o direito de vistoriá-lo.

O que não pode entrar na sala de prova?

Celular, relógio de qualquer tipo, fones de ouvido, calculadora, lápis, lapiseira, borracha, corretivo, boné e óculos escuros ficam fora da sala de prova. O edital manda guardar os itens no envelope porta-objetos, que deve ficar lacrado e embaixo da carteira.

Aparelhos eletrônicos precisam estar desligados. Se algum emitir som, mesmo dentro do envelope, o participante é eliminado.

Como planejar o trajeto até o local de prova?

Com o endereço em mãos, vale pesquisar a rota, calcular o tempo de deslocamento e considerar o trânsito e o transporte público do domingo. Quem puder pode fazer o percurso antes, também em um domingo, para ver como o fluxo se comporta.

Como o portão fecha às 13h e não há tolerância, conhecer o caminho ajuda a evitar surpresas