Por que Zanin, do STF, decidiu prorrogar o horário de votação até as 19h?

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu estender até as 19h, no horário de Brasília, a votação do segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 25, após relatos de dificuldades de deslocamento de eleitores em diferentes regiões do país.

Entre os motivos apresentados estavam problemas na circulação de ônibus em cidades da Bahia e de São Paulo, além de chuvas, alagamentos e interdições de vias em municípios paulistas, paranaenses e catarinenses. O horário oficial de encerramento da votação era 17h.

Por que Zanin decidiu prorrogar a votação?

A prorrogação ocorreu após pedidos apresentados à Justiça Eleitoral por representantes dos dois candidatos à Presidência. A campanha de Lula solicitou a ampliação do horário em municípios afetados por problemas no transporte público. O pedido foi apresentado tanto ao TSE quanto ao STF.

A coligação Brasil Pronto Pra Mais, de Lula, acionou inicialmente a Justiça em relação a Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas, na Bahia. A campanha também pediu que a medida alcançasse municípios de outros estados, diante de relatos de dificuldades para que eleitores chegassem aos locais de votação.

Na decisão, Zanin mencionou a gravidade dos fatos relatados sobre a insuficiência da frota de transporte público nos municípios baianos e a urgência da medida. O ministro determinou a extensão do recebimento dos votos por duas horas, até as 19h, em todas as seções eleitorais do país, e atribuiu ao TSE a responsabilidade de cumprir a decisão.

Flávio Bolsonaro também pediu a extensão do horário

A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) também solicitou ao TSE a prorrogação da votação até as 19h, mas em municípios de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A justificativa foi a dificuldade de acesso às seções eleitorais provocada por chuvas, alagamentos e interdições de vias.

O pedido foi encaminhado ao presidente do TSE, ministro Nunes Marques. A campanha também solicitou que a divulgação dos resultados da eleição presidencial começasse apenas após o encerramento da votação nos locais contemplados pela extensão do prazo.

Pelas regras da Justiça Eleitoral, eleitores que ainda estiverem na fila no horário de encerramento oficial, às 17h, têm direito a receber uma senha e votar. A campanha de Flávio argumentou que essa regra não resolveria o problema de quem estivesse impedido de chegar à seção eleitoral.

Problemas no transporte público motivaram os pedidos

Em São Paulo, a SPTrans informou que recebeu às 13h10 de sábado, 24, uma determinação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) para colocar 100% da frota de ônibus municipais em circulação no domingo. Segundo a empresa, a ordem chegou com menos de 12 horas de antecedência em relação ao início da operação.

A empresa afirmou que comunicou às concessionárias responsáveis pelos 32 lotes operacionais às 13h32, 22 minutos após receber a determinação. Também apontou a necessidade de reorganizar escalas, jornadas e rotinas dos operadores.

Em Salvador, ao menos 75 ônibus foram impedidos de sair das garagens durante o segundo turno, segundo informações divulgadas sobre o caso. A interrupção gerou reclamações de passageiros e levou a Federação Brasil da Esperança a acionar a Justiça Eleitoral contra o prefeito Bruno Reis (União Brasil) e proprietários das empresas de transporte.

A federação pediu ao TRE-BA a aplicação de multa de R$ 1 milhão por hora enquanto persistisse a situação relatada, segundo o Metrópoles. Não havia informação sobre uma decisão judicial a respeito desse pedido no material disponível.

Acompanhe os resultados da apuração para presidente em tempo real.

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