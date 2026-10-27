Flávio Bolsonaro desembarca em Miami e é recebido pelo irmão Eduardo, diz jornal

O senador e ex-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Miami, nos Estados Unidos, nesta terça-feira, 27, e foi recebido pelo irmão, Eduardo Bolsonaro, que teria articulado a operação junto a autoridades americanas, segundo o jornal O Globo. A viagem do filho de Jair Bolsonaro acontece dois dias após derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições no domingo, 25.

Eduardo, que mora no Texas, foi até a Flórida com a esposa e os filhos para recepcionar Flávio e sua família. Ele vive nos Estados Unidos desde o ano passado, quando se mudou para pressionar o presidente Donald Trump a ajudar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado por conspiração para um golpe de Estado. Um funcionário do Departamento de Estado, segundo a Bloomberg, afirmou na manhã de terça que os EUA concederão vistos ao senador e à família.

O último aliado a ter contato com Flávio foi Rogério Marinho, ex-coordenador de sua campanha. Ele disse ter recebido, por volta de 8h (horário de Brasília), uma mensagem em que Flávio dizia precisar "dar um tempo". Depois disso, ficou incomunicável.

"Nós não tivemos notícia ainda por parte do Flávio e advogados do que de fato aconteceu. Tentamos contatar o Flávio após as informações. Recebi uma mensagem dizendo que iria dar um tempo hoje e depois conversaria conosco, por volta das 8h da manhã. Estamos surpresos porque conversamos ontem sobre a necessidade para que Flávio assumisse esse papel de liderança da oposição", disse, em conversa com jornalistas nesta terça.

Ainda de acordo com o jornal O Globo, Flávio se mostrou transtornado e com medo de ser preso em reunião com aliados e advogados na segunda-feira, 26, segundo pessoas presentes. Ele foi fortemente aconselhado a permanecer no Brasil e a capitalizar o movimento de oposição como herdeiro político do pai. Também havia combinado de se reunir, na terça-feira da semana que vem, com deputados e senadores do PL para organizar as mobilizações futuras, mas acabou optando por deixar o país.

Na manhã desta terça, o paradeiro de Flávio era desconhecido para a polícia e para os seus aliados. O site argentino Infobae havia noticiado que ele teria cruzado a fronteira para a Argentina e que planejava seguir de lá para os Estados Unidos. Não há registro oficial da saída do senador do país, e o secretário de imprensa do presidente argentino, Javier Milei, negou que ele tenha entrado no país.

No domingo, o presidente Lula foi reeleito para um quarto mandato. Com 100% das urnas apuradas, o petista venceu com 51,79% dos votos, enquanto Flávio teve 48,21%, se tornando o primeiro presidente do Brasil desde a redemocratização a conseguir uma virada do primeiro para o segundo turno. Será, também, o primeiro a governar por quatro mandatos.