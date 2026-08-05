Genial/Quaest: Vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro cai de 12 para 9 pontos no 1º turno

O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera a disputa pelo Palácio do Planalto com 39% das intenções de voto no primeiro turno, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 5.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece na segunda colocação, marcando 30% da preferência do eleitorado, em um cenário de polarização consolidada.

Na comparação com a rodada de julho, realizada com menos nomes do que a rodada de agosto, a diferença entre os dois líderes caiu de 12 para 9 pontos percentuais.

Flávio teve uma oscilação positiva, dentro da margem de erro do levantamento, de dois pontos percentuais, enquanto Lula teve uma variação negativa de um ponto.

Entre os demais nomes testados, Renan Santos (Missão) e o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) marcam 4% cada. O ex-governador Romeu Zema (Novo) pontua com 2%, enquanto Cabo Daciolo (Mobiliza), Escritor Augusto Cury (Avante) e Samara Martins (UP) têm 1% cada.

Os candidatos Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU) e Leonardo Avalanche (PRTB) não pontuaram. Os eleitores indecisos somam 10%, e os que declaram voto em branco, nulo ou que não pretendem votar representam 8%.

Segundo levantamento da Quaest, a liderança do atual presidente se sustenta entre os eleitores ligados historicamente à base de apoio do petismo.

Lula tem 59% no Nordeste, enquanto Flávio Bolsonaro apresenta seu melhor desempenho na região Sul, onde pontua com 43%.

O fator renda também demarca a base estrutural de cada pré-candidato. Entre os eleitores que ganham até dois salários mínimos, o petista atinge 51%. Já no estrato com renda familiar superior a cinco salários mínimos, o senador tem 35% e o petista, 31%.

O recorte religioso mantém as dinâmicas mapeadas em levantamentos anteriores do instituto. O petista lidera entre os católicos com 44%, contra 29% do candidato do PL. Entre o eleitorado evangélico, o senador assume a dianteira com 35%, ante 28% de Lula.

Rejeição dos líderes supera 50% e avaliação do governo divide eleitores

Os índices de rejeição evidenciam a resistência aos principais nomes da disputa eleitoral. O senador Flávio Bolsonaro é rejeitado por 54% dos entrevistados, que dizem conhecê-lo e não votar nele de forma alguma.

Logo atrás, o atual presidente Lula acumula 52% de rejeição. Candidatos com menor nível de conhecimento nacional apresentam taxas mais brandas: Ronaldo Caiado é rejeitado por 34% e Romeu Zema tem rejeição de 32%.

A corrida eleitoral ocorre em meio a uma divisão do eleitorado sobre o andamento do atual mandato. A aprovação do governo Lula atingiu 48%, enquanto a desaprovação marca 47%, configurando um cenário de empate técnico no limite da margem.

Lula vence confrontos diretos em simulações de segundo turno

Nas projeções para um eventual segundo turno, o atual presidente mantém vantagem sobre seus principais adversários. No confronto mais acirrado, Lula marca 44% contra 39% de Flávio Bolsonaro, com 13% de brancos, nulos ou abstenções e 4% de indecisos.

Quando testado contra o governador de Goiás, Lula lidera com 45% contra 37% de Ronaldo Caiado. Em uma disputa contra o executivo mineiro, o petista vence por 46% a 34% sobre Romeu Zema.

No cenário contra o candidato do Missão, o atual presidente registra 45% ante 35% de Renan Santos. Em todos os cenários secundários projetados pela pesquisa, os votos em branco e nulo variam de 14% a 16%.

A pesquisa Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre 31 de julho e 03 de agosto de 2026, por meio de coleta domiciliar presencial. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo BR-06591/2026.