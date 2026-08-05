SP2B estreia no Ibirapuera reunindo inovação, negócio e cultura; expectativa é de 500 mil visitantes

O SP2B – São Paulo Beyond Business será realizado entre os dias 9 e 16 de agosto, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, reunindo líderes empresariais, pesquisadores, empreendedores, artistas e especialistas para discutir inovação, tecnologia, cultura, negócios e os rumos da sociedade.

Em sua primeira edição, o encontro ocupará todos os equipamentos do parque com mais de 750 painéis, cerca de 1 mil horas de conteúdo, 2 mil palestrantes distribuídos em mais de 20 palcos e expectativa de receber mais de 500 mil pessoas ao longo de oito dias.

Idealizado pela Da20, o evento pretende se consolidar como um dos principais encontros latino-americanos dedicados à inovação, criatividade e empreendedorismo. "Crescimento e eficiência continuam importantes, mas já não são suficientes. O mundo começa a demandar negócios mais humanos, mais conscientes e mais conectados com cultura, comunidade, propósito e impacto. O SP2B nasce justamente para discutir essa nova lógica do empreendedorismo e posicionar São Paulo como uma das grandes capitais globais dessa conversa", afirma Rafael Lazarini, fundador e CEO da Da20.

Programação reúne inovação, negócios e cultura

A programação ocupará oito espaços temáticos espalhados pelo Parque Ibirapuera. A proposta é criar um circuito integrado que conecte negócios, tecnologia, gastronomia, música, sustentabilidade e o futuro das cidades.

O Auditório Ibirapuera receberá palestras sobre liderança e propósito; o Museu Afro abordará ancestralidade, identidade e inovação; o Planetário será dedicado a debates sobre ética, filosofia e os impactos humanos da tecnologia; o Pacubra concentrará discussões sobre inteligência artificial, futuro do trabalho, saúde e economia; a Oca reunirá conteúdos sobre cultura, comportamento, marcas e experiências; a Bienal funcionará como um hub de negócios e networking; enquanto a Marquise e o Jardim do Auditório receberão atrações de música, arte e entretenimento.

Mapa mostra a distribuição dos oito espaços temáticos do SP2B no Parque Ibirapuera, onde acontecem debates, experiências culturais, networking e apresentações musicais (Divulgação)

Entre os destaques da programação estão o indiano Sankar Venkatraman, embaixador global do LinkedIn, que discutirá os impactos da inteligência artificial e das novas dinâmicas do mercado de trabalho; o norte-americano Aaron Ross, autor da metodologia "Receita Previsível", referência mundial em escalabilidade de vendas; e a executiva Ângela Assis, CEO da Brasilprev, que participa de debates sobre sustentabilidade, transformação digital e liderança no setor financeiro.

A agenda também reúne especialistas em inovação, educação, comportamento, tecnologia e comunicação, além de nomes ligados à criatividade, cidades, saúde, marketing e economia criativa. O objetivo é promover discussões que integrem diferentes áreas do conhecimento e reflitam sobre os desafios do empreendedorismo.

A música e a produção cultural também fazem parte da programação, com apresentações e encontros que reúnem artistas, produtores e criadores. Entre os participantes confirmados estão o produtor musical Felipe Vassão, vencedor do Grammy Latino, e o DJ Meme, pioneiro da música eletrônica no Brasil.

Além dos debates, o SP2B prevê iniciativas voltadas ao impacto social. No sábado, a programação será gratuita e dedicada aos microempreendedores individuais, com foco em criadores e empreendedores das periferias. A agenda inclui mentorias, oficinas, treinamentos de pitching e masterclasses conduzidas por especialistas, além de painéis sobre inclusão digital, diversidade, empregabilidade de profissionais com mais de 50 anos e inclusão financeira.

O SP2B tem apresentação da Claro, oferecimento da Prefeitura de São Paulo e parceria estratégica do Governo do Estado de São Paulo. Os parceiros institucionais são Prodam, São Paulo Negócios, SPCine, Ade Sampa, InvestSP, APAA, B3, ESPM e AMPRO, enquanto o Unique é o hotel oficial do encontro.

As credenciais para o SP2B já estão disponíveis, e a programação completa, modalidades de ingresso e demais informações podem ser consultadas no site oficial do evento.