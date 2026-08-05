'Tivemos um diálogo produtivo', diz Lula sobre Petro em telefonema de despedida a colombiano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou para o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, nesta terça-feira para despedir-se do mandatário colombiano, que encerra seu mandato nesta semana. Quem vai assumir é Abelardo de la Espriella. Lula não vai à posse de Espriella. Vai enviar o chanceler Mauro Vieira como representante do governo brasileiro.

"O presidente Lula agradeceu a Gustavo Petro pelo diálogo produtivo e pela cooperação durante o período em que estiveram simultaneamente à frente de seus países", informou a Secom em nota.

O texto destacou que o presidente colombiano teve "compromisso com o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e o fortalecimento da integração regional".

Recentemente, os dois líderes celebraram o anúncio feito em 3 de agosto pela Petrobras e pela Ecopetrol sobre a descoberta de gás natural no poço exploratório Sandia-1, localizado em águas profundas da Colômbia.

Gustavo Petro foi eleito em agosto de 2022. Nas últimas semanas, vem fazendo denûncias de que uma "guerra civil está por vir" na Colômbia em razão daquilo que ele classifica como "fraudes eleitorais".

Venezuela e Trump

No início do ano, os mandatários também reforçaram as conversas a respeito da operação militar norte americana contra o presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

"Brasil e Colômbia reafirmaram sua intenção de seguir cooperando em prol da paz e da estabilidade na Venezuela, país com o qual compartilham extensas fronteiras. Recordaram nesse contexto, os importantes contingentes de migrantes venezuelanos que têm acolhido nos últimos anos", informou o Itamaraty à época.

No período, o presidente colombiano também falou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. De acordo com o norte-americano, os dois trataram da "situação das drogas" e das "divergências que tiveram" em ocasiões anteriores.