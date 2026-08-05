Como a venda bilionária da EA, casa de The Sims e Battlefield, impacta a indústria de games

Após um longo processo de negociação, a Electronic Arts (EA) concluiu sua venda por US$ 55 bilhões para um consórcio liderado pelo Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita. Com a operação, a gigante responsável por franquias como EA Sports FC, The Sims, Battlefield e Mass Effect deixa de ter capital aberto após mais de 30 anos e passa a operar como uma empresa privada.

A aquisição, considerada uma das maiores transações da história do setor de entretenimento digital, marca outro passo da estratégia saudita de ampliar sua influência na indústria de games. O grupo controlador será formado pelo PIF, que deterá cerca de 93,4% da companhia, além das gestoras Silver Lake e Affinity Partners.

Segundo a EA, a mudança permitirá acelerar investimentos em jogos, tecnologias e serviços digitais de longo prazo sem a pressão dos resultados trimestrais exigidos pelo mercado financeiro.

Dívida bilionária levanta preocupações

Apesar do potencial estratégico da operação, a principal atenção do mercado está direcionada para o impacto financeiro da compra. Parte da aquisição foi viabilizada por meio de um empréstimo de aproximadamente US$ 20 bilhões junto ao JPMorgan Chase, considerado um dos maiores financiamentos já concedidos por uma única instituição para uma operação desse porte.

Estimativas indicam que a EA poderá carregar cerca de US$ 18 bilhões em dívida líquida após a conclusão do negócio. Embora a empresa registre um EBITDA anual próximo de US$ 1,5 bilhão, analistas avaliam que o elevado nível de endividamento pode pressionar a companhia a buscar medidas agressivas de redução de custos nos próximos anos.

O jornalista Jason Schreier, da Bloomberg, afirmou que o fundo saudita sinalizou aos investidores a intenção de cortar cerca de US$ 700 milhões em despesas anuais, dos quais US$ 170 milhões viriam de chamadas "eficiências organizacionais".

Nos últimos anos, a EA promoveu diversos cortes de pessoal em diferentes áreas da companhia, incluindo equipes da Respawn Entertainment e profissionais ligados à franquia Battlefield.

O que muda para jogadores e desenvolvedores?

Além dos possíveis impactos internos, a aquisição pode alterar a forma como a EA desenvolve e monetiza seus produtos.

Na prática, franquias consolidadas como EA Sports FC, Apex Legends e The Sims podem ganhar ainda mais relevância dentro do portfólio, enquanto projetos mais experimentais ou com retorno financeiro menos previsível tendem a enfrentar maior dificuldade para receber investimentos.

Por outro lado, o fato de a EA ter deixado a bolsa também pode trazer vantagens. Sem a pressão de acionistas por resultados trimestrais, a companhia passa a ter mais liberdade para apostar em ciclos de desenvolvimento mais longos e em iniciativas estratégicas para o longo prazo, desde que consiga equilibrar essas decisões com a necessidade de reduzir sua dívida.

Como ficará a EA após a venda

Com a operação, a EA deixará de ser uma empresa de capital aberto e passará ao controle privado do consórcio. O atual CEO, Andrew Wilson, permanecerá no cargo — durante sua gestão, a companhia dobrou a receita e multiplicou por cinco o valor de mercado, segundo a Silver Lake.

A saída da bolsa acontece em um momento de valorização recorde das ações, movimento que surpreendeu parte dos analistas, que esperavam ganhos ainda maiores com a expansão das receitas recorrentes.

Impacto financeiro e alavancagem do negócio

O acordo é considerado o maior leveraged buyout (LBO) da história, com estrutura de US$ 36 bilhões em capital próprio e US$ 20 bilhões em dívida, financiada pelo JPMorgan.

Segundo analistas do Citi, a operação deve gerar um retorno interno (IRR) de apenas 3%, bem abaixo da meta de 15% normalmente buscada em transações desse porte. Com alavancagem próxima de sete vezes o Ebitda e juros estimados em 7%, a EA deverá pagar até US$ 1,4 bilhão por ano em encargos, contra um fluxo de caixa livre atual de aproximadamente US$ 1,8 bilhão.

PIF amplia presença e influência no setor

A compra da EA fortalece a posição do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita dentro da indústria de games.

Nos últimos anos, o PIF investiu bilhões de dólares no mercado, adquirindo empresas como SNK e Scopely, além de manter participações em diversas publishers e desenvolvedoras globais. A incorporação da EA representa, porém, um salto de escala para o fundo.

A presença da EA no futebol mundial conecta a empresa a milhares de atletas, centenas de clubes e dezenas de ligas licenciadas em diferentes continentes, tornando a aquisição um ativo de influência cultural e comercial.

Como a indústria pode ficar após a transação?

O negócio também pode acelerar uma tendência que já vinha ganhando força no mercado: a concentração de poder nas mãos de grandes conglomerados e fundos de investimento.

Caso a integração seja bem-sucedida, a aquisição poderá estimular novas movimentações bilionárias entre estúdios e investidores institucionais em busca de ativos capazes de gerar receitas estáveis por muitos anos. Franquias esportivas, jogos de serviço e propriedades intelectuais consolidadas tendem a se tornar ainda mais valiosas nesse cenário.

Por outro lado, existe o risco de que a pressão por eficiência financeira reduza o apetite por inovação em grandes empresas. Com custos cada vez maiores de desenvolvimento e maior cobrança por retorno, o mercado pode assistir a uma concentração dos investimentos em franquias já estabelecidas, deixando menos espaço para novas propriedades intelectuais e projetos de maior risco criativo.

Com informações do Tecmundo