O ministro-chefe da Secretaria das Relações Institucionais (SRI), José Guimarães, pediu exoneração do cargo nesta segunda-feira, 23. A saída, acertada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será temporária e para permitir que Guimarães, que também é deputado federal pelo PT do Ceará, vote a favor do pacote fiscal do governo na Câmara que prevê a geração de espaço fiscal de aproximadamente R$ 50 bilhões em 2027.

Em nota, a SRI afirma que a exoneração ocorre "para o cumprimento de compromissos parlamentares na Câmara dos Deputados, relacionados à destinação de emendas parlamentares e à participação na deliberação sobre o Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 299/2026 (o pacote fiscal)".

O projeto fiscal do governo, aprovado na última quinta-feira, 19, pelo Senado, sofreu apenas uma modificação substancial: o repasse da União aos estados previsto pela Lei Kandir (que isenta de ICMS, um tributo estadual, as exportações). Em acordo costurado pelo relator do pacote no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), o texto elevou de R$ 1 bilhão para R$ 2 bilhões os repasses entre 2027 e 2030.

O texto-base do projeto reduzia o montante dessas transferências de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão e adiava esses pagamentos para a partir de 2031. Diante da resistência de governadores, a proposta de Braga aumentou os repasses para R$ 2 bilhões por ano e antecipou o início da recomposição para 2028, dividindo o saldo da recomposição ao longo dos três anos seguintes, até 2030.

Câmara deve manter texto aprovado por senadores

Na Câmara, o projeto tem votação prevista para esta segunda-feira, 23. O relator do texto na Casa é o deputado Muaro Benevides Filho (União Brasil-CE), aliado do governo. Ele vai apresentar um relatório que preserva o texto tal como foi aprovado pelo Senado e deverá rejeitar emendas para evitar que o projeto retorne ao Senado.

A apreciação do pacote fiscal ocorrerá em sessão extraodinária cujo primeiro item da pauta é a votação de um requerimento para que o projeto tramite em regime de urgência, isto é, sem passar pelas comissões. Se for aprovado, isso permite que o texto seja definitivamente votado ainda nesta segunda-feira.

O pacote fiscal é prioridade máxima da agenda legislativa do governo Lula neste fim de mandato porque viabilizaria a aprovação de uma peça orçamentária com espaço para gastos discricionários e que acomodaria despesas e políticas públicas anunciadas pelo presidente durante a campanha eleitoral, como o reajuste dos benefícios do Bolsa Família e a expansão do programa Pé de Meia para o público universitário.