José Guimarães: ministro das Relações Institucionais diz que governo tem votos para aprovar projeto de ajuste fiscal (Pablo Valadares/Câmara dos Deputados/Agência Câmara)
Repórter especial em Brasília
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 10h38.
Última atualização em 23 de novembro de 2026 às 10h41.
Ministro do governo Lula se afastou temporariamente para votar a favor do pacote fiscal na Câmara. O projeto prevê R$ 50 bilhões em espaço fiscal e ajustes nos repasses da União aos estados. A votação ocorre em sessão extraordinária nesta segunda-feira.
O ministro-chefe da Secretaria das Relações Institucionais (SRI), José Guimarães, pediu exoneração do cargo nesta segunda-feira, 23. A saída, acertada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será temporária e para permitir que Guimarães, que também é deputado federal pelo PT do Ceará, vote a favor do pacote fiscal do governo na Câmara que prevê a geração de espaço fiscal de aproximadamente R$ 50 bilhões em 2027.
Em nota, a SRI afirma que a exoneração ocorre "para o cumprimento de compromissos parlamentares na Câmara dos Deputados, relacionados à destinação de emendas parlamentares e à participação na deliberação sobre o Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 299/2026 (o pacote fiscal)".
O projeto fiscal do governo, aprovado na última quinta-feira, 19, pelo Senado, sofreu apenas uma modificação substancial: o repasse da União aos estados previsto pela Lei Kandir (que isenta de ICMS, um tributo estadual, as exportações). Em acordo costurado pelo relator do pacote no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), o texto elevou de R$ 1 bilhão para R$ 2 bilhões os repasses entre 2027 e 2030.
O texto-base do projeto reduzia o montante dessas transferências de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão e adiava esses pagamentos para a partir de 2031. Diante da resistência de governadores, a proposta de Braga aumentou os repasses para R$ 2 bilhões por ano e antecipou o início da recomposição para 2028, dividindo o saldo da recomposição ao longo dos três anos seguintes, até 2030.
Na Câmara, o projeto tem votação prevista para esta segunda-feira, 23. O relator do texto na Casa é o deputado Muaro Benevides Filho (União Brasil-CE), aliado do governo. Ele vai apresentar um relatório que preserva o texto tal como foi aprovado pelo Senado e deverá rejeitar emendas para evitar que o projeto retorne ao Senado.
A apreciação do pacote fiscal ocorrerá em sessão extraodinária cujo primeiro item da pauta é a votação de um requerimento para que o projeto tramite em regime de urgência, isto é, sem passar pelas comissões. Se for aprovado, isso permite que o texto seja definitivamente votado ainda nesta segunda-feira.
O pacote fiscal é prioridade máxima da agenda legislativa do governo Lula neste fim de mandato porque viabilizaria a aprovação de uma peça orçamentária com espaço para gastos discricionários e que acomodaria despesas e políticas públicas anunciadas pelo presidente durante a campanha eleitoral, como o reajuste dos benefícios do Bolsa Família e a expansão do programa Pé de Meia para o público universitário.