Pesquisa Futura: no 1º turno, Lula tem 39,8% e Flávio, 37,3%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 39,8% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 37,3%, no principal cenário de primeiro turno da eleição de 2026, segundo pesquisa da Futura Inteligência, em parceria com a Apex Partners, que será divulgada na terça-feira, 14.

Pela margem de erro do instituto, que é de 2,2 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Bem atrás do pelotão de frente, aparecem o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 4,8%, e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 2,9%. Na sequência, estão Renan Santos (1,4%), Augusto Cury (1,3%), Cabo Daciolo (0,5%) e Aldo Rebelo (0,3%).

Votos brancos e nulos somam 7,1%, enquanto 4,5% dos entrevistados se declaram indecisos.

O levantamento também testou cenários alternativos para a corrida presidencial.

No segundo cenário, em que o instituto retirou o nome do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, há maior aproximação entre os líderes: Lula aparece com 38,4%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 38,2%. Nesse quadro, Ronaldo Caiado sobe para 6,0%, enquanto os demais candidatos permanecem com percentuais reduzidos. Brancos e nulos chegam a 8,1%, e os indecisos somam 3,4%.

Sem Lula, Flávio lidera e Haddad herda eleitorado da esquerda

Em um terceiro cenário, sem a presença de Lula, o senador Flávio Bolsonaro assume a liderança isolada, com 38,4% das intenções de voto.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), aparece como principal nome da esquerda, com 21,3%, seguido por Ronaldo Caiado (7,4%) e Romeu Zema (4,0%).

Nesse cenário, cresce o nível de rejeição e indecisão: 17,1% declaram voto branco ou nulo, enquanto 5,2% não souberam ou não responderam.

A pesquisa Futura entrevistou 2.000 eleitores, entre os dias 07 e 11 de abril, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada em parceria com a Apex e está registrada no TSE sob o protocolo BR-08282/2026.

Cenários de 1º turno Futura (abril de 2026)

Cenário 1

Lula: 39,8%

Flávio Bolsonaro: 37,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,1%

Ronaldo Caiado: 4,8%

NS/NR/Indeciso: 4,5%

Romeu Zema: 2,9%

Renan Santos: 1,4%

Augusto Cury: 1,3%

Cabo Daciolo: 0,5%

Aldo Rebelo: 0,3%

Cenário 2

Lula: 38,4%

Flávio Bolsonaro: 38,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,1%

Ronaldo Caiado: 6,0%

NS/NR/Indeciso: 3,4%

Renan Santos: 2,0%

Augusto Cury: 1,9%

Cabo Daciolo: 1,1%

Aldo Rebelo: 0,8%

Cenário 3