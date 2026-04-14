Pesquisa Futura: no 1º turno, Lula tem 39,8% e Flávio, 37,3%

Eleições: Lula e Flávio seguem na liderança (Montagem/Exame)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 14 de abril de 2026 às 08h00.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 39,8% das intenções de voto, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), com 37,3%, no principal cenário de primeiro turno da eleição de 2026, segundo pesquisa da Futura Inteligência, em parceria com a Apex Partners, que será divulgada na terça-feira, 14.
Pela margem de erro do instituto, que é de 2,2 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.
Bem atrás do pelotão de frente, aparecem o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 4,8%, e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 2,9%. Na sequência, estão Renan Santos (1,4%), Augusto Cury (1,3%), Cabo Daciolo (0,5%) e Aldo Rebelo (0,3%).
Votos brancos e nulos somam 7,1%, enquanto 4,5% dos entrevistados se declaram indecisos.
O levantamento também testou cenários alternativos para a corrida presidencial.
No segundo cenário, em que o instituto retirou o nome do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, há maior aproximação entre os líderes: Lula aparece com 38,4%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 38,2%. Nesse quadro, Ronaldo Caiado sobe para 6,0%, enquanto os demais candidatos permanecem com percentuais reduzidos. Brancos e nulos chegam a 8,1%, e os indecisos somam 3,4%.
Em um terceiro cenário, sem a presença de Lula, o senador Flávio Bolsonaro assume a liderança isolada, com 38,4% das intenções de voto.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), aparece como principal nome da esquerda, com 21,3%, seguido por Ronaldo Caiado (7,4%) e Romeu Zema (4,0%).
Nesse cenário, cresce o nível de rejeição e indecisão: 17,1% declaram voto branco ou nulo, enquanto 5,2% não souberam ou não responderam.
A pesquisa Futura entrevistou 2.000 eleitores, entre os dias 07 e 11 de abril, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada em parceria com a Apex e está registrada no TSE sob o protocolo BR-08282/2026.
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3