Pesquisa Futura: no 2º turno, Flávio tem 48% e Lula, 42,6%

O senador Flávio Bolsonaro (PL) venceria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um cenário de segundo turno das eleições de 2026, segundo pesquisa da Futura Inteligência, em parceria com a Apex Partners, que será divulgada na terça-feira, 14.

No confronto direto, Flávio tem 48% das intenções de voto, contra 42,6% de Lula.

Brancos e nulos somam 7,3%, enquanto 2,1% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Na comparação com o levantamento divulgado em fevereiro, o senador do PL teve uma oscilação de 0,8 ponto percentual, enquanto Lula cresceu 2,1 pontos, mas dentro da margem de erro.

Nos demais cenários, Lula mantém vantagem contra nomes da direita e centro-direita.

Contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o petista registra 43,9% contra 38,8%, com 14,6% de brancos e nulos e 2,7% de indecisos.

Já diante do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 44,8% ante 38,0%, enquanto 14,9% declaram voto branco ou nulo.

Flávio também venceria Haddad e amplia vantagem sem Lula

O levantamento também testou cenários sem a presença de Lula. Nessa hipótese, o senador Flávio Bolsonaro amplia vantagem sobre o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

No confronto direto, Flávio marca 48,3% contra 34,8% de Haddad, com 14,3% de brancos e nulos e 2,6% de indecisos — uma diferença mais ampla do que a observada contra o atual presidente.

Já em disputas sem nomes diretamente associados ao bolsonarismo, os cenários mostram maior fragmentação do eleitorado. Entre Fernando Haddad e Ronaldo Caiado, há empate técnico: 36,8% a 36,5%, com 22,6% de brancos e nulos.

Situação semelhante ocorre no confronto entre Haddad e Romeu Zema, em que o petista aparece com 38,4%, contra 35,6% do ex-governador mineiro, enquanto 22,5% optam por não votar em nenhum dos candidatos.

A pesquisa Futura entrevistou 2.000 eleitores, entre os dias 07 e 11 de abril, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada em parceria com a Apex e está registrada no TSE sob o protocolo BR-08282/2026.

Cenários de 2º turno Futura (abril de 2026)

2º Turno — Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 42,6%

Flávio Bolsonaro: 48,0%

Nenhum/Branco/Nulo: 7,3%

NS/NR/Indeciso: 2,1%

2º Turno — Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 43,9%

Ronaldo Caiado: 38,8%

Nenhum/Branco/Nulo: 14,6%

NS/NR/Indeciso: 2,7%

2º Turno — Lula x Romeu Zema

Lula: 44,8%

Romeu Zema: 38,0%

Nenhum/Branco/Nulo: 14,9%

NS/NR/Indeciso: 2,2%

2º Turno — Flávio Bolsonaro x Fernando Haddad