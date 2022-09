Pesquisa eleitoral: Lula cresce 1 ponto e chega a 48% em votos válidos, diz BTG/FSB

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou um ponto para cima, dentro da margem de erro, e chegou a 45% das intenções de voto na última rodada da pesquisa BTG/FSB, divulgada nesta segunda-feira, 26. Na mesma sondagem, o presidente Jair Bolsonaro (PL) ficou estável, em 35%.

Com a mudança, Lula figura agora dez pontos à frente do presidente na contagem geral.

O petista chega também a 48% dos votos válidos (quando excluídos brancos e nulos), frente a 47% na sondagem da semana passada. Para vencer no primeiro turno, Lula precisa da maioria dos votos válidos (50% + um voto, ao menos).

Em relação à pesquisa anterior há uma semana, a oscilação de Lula foi seguida por oscilação negativa de Simone Tebet (MDB) e do grupo de indecisos ou brancos/nulos, que perderam um ponto cada nas intenções de voto. Ciro Gomes (PDT) ficou estável.

Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados, no primeiro turno:

Lula teve 45% dos votos (contra 44% na última pesquisa);

(contra 44% na última pesquisa); Bolsonaro teve 35% (estável);

(estável); Ciro Gomes teve 7% (estável);

(estável); Simone Tebet teve 5% (antes, 4%);

(antes, 4%); Outros candidatos: 4% (estável);

4% (estável); Indecisos, não votam em nenhum e brancos e nulos somam 6% (antes, 7%).

A pesquisa é do Instituto FSB, encomendada pelo banco BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O Instituto FSB ouviu, por telefone, 2.000 pessoas entre os dias 23 e 25 de setembro.

A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-08123/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança é de 95%.

Lula pode vencer no primeiro turno?

A tendência é que a existência ou não de segundo turno seja decidida voto a voto, a uma semana da votação no domingo, 2 de outubro.

"Lula volta a crescer um pouco, mas tem hoje 48% dos votos válidos, contra 47% há uma semana. A não ser que haja um forte movimento de voto útil nessa reta final, o mais provável é que a eleição caminhe para um 2º turno", disse Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, em nota junto à pesquisa. "Tudo vai depender dos 14% que hoje votam em outros candidatos."

Por outro lado, o ex-presidente Lula vai melhor sobretudo entre o grupo que ganha até 2 salários mínimos, que tende a ser menos representado em pesquisas por telefone. Na pesquisa Ipec divulgada na semana passada, Lula figurava com 52% dos votos válidos e, no Datafolha, com 50%.

Há ainda discussões sobre abstenção que podem impactar o pleito - com a margem apertada para o primeiro turno, grupos que não votam podem fazer a diferença para a campanha de Lula ou Bolsonaro, como a EXAME mostrou.

Historicamente, no Brasil, eleitores com escolaridade até o ensino fundamental e de menor renda votam menos (o que prejudicaria Lula), assim como homens votam menos do que mulheres (o que prejudicaria Bolsonaro).

Espontânea

Na pergunta espontânea, quando os próprios entrevistados tiveram de apontar um nome escolhido, Lula subiu dois pontos e Bolsonaro ficou estável em relação à semana passada.

Ciro Gomes subiu um ponto, indecisos caíram dois pontos e os que planejam não votar caíram um ponto.

Na pesquisa espontânea, os resultados foram:

Lula teve 44% das intenções de voto na espontânea (antes, 42%);

das intenções de voto na espontânea (antes, 42%); Bolsonaro teve 34% (estável);

(estável); Ciro Gomes teve 5% (antes, 4%);

(antes, 4%); Simone Tebet teve 3% (estável);

(estável); Outros candidatos: 2% (estável);

2% (estável); Não voto: 5% (antes, 6%);

5% (antes, 6%); Indecisos: 7% (antes, 9%).

Segundo turno

As intenções de voto ficaram mais estáveis no segundo turno. Lula ficou estável e Bolsonaro oscilou um ponto para cima. A vantagem de Lula é de 12 pontos percentuais.

Na pesquisa para o segundo turno, os resultados foram:

Lula: 52% dos votos (estável);

52% dos votos (estável); Bolsonaro: 40% (antes, 39%) ;

; Não votará ou indecisos: 8 % (antes, 9%).

