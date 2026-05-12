Real Time Big Data: Flávio Bolsonaro tem 43% e Lula tem 30% em 1º turno no MS

O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera a disputa presidencial entre os eleitores do Mato Grosso do Sul. Na pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 12, o pré-candidato aparece com 43% das intenções de voto em um dos cenários estimulados de primeiro turno.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 30% no estado. Em terceiro lugar, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), registra 5%. Renan Santos (Missão) aparece com 3%, e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 2%.

Segundo o estudo, os pré-candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Augusto Cury (Avante) e Cabo Daciolo (DC) não atingiram 1%.

Os entrevistados que não souberam ou não quiseram responder somam 9%. Votos brancos e nulos chegaram a 8%.

Em um segundo cenário, com Ciro Gomes (PSDB), os índices mantêm-se parecidos, com variação de, no máximo, 1 ponto percentual. Ciro recebeu 2% das intenções de voto, empatando com Zema.

Tanto os eleitores que não souberam ou não quiseram responder quanto aqueles que votariam em branco ou nulo neste cenário representam 8% cada grupo.

Segundo turno, rejeição e avaliação

Em um embate direto entre Flávio Bolsonaro e Lula, o pré-candidato do PL vence de 51% contra 34%. Os entrevistados que não souberam ou não quiseram responder somam 7%. Votos brancos e nulos chegaram a 8%.

A pesquisa também analisou a rejeição dos pré-candidatos, medida pelo índice de eleitores que conhecem e não votariam de maneira alguma. Quem lidera esta lista é o presidente Lula, com 61%.

Apesar do favoritismo, o segundo nome mais rejeitado é o de Flávio, com 38%. Ciro Gomes ficou com 30%. Caiado recebeu 25% de rejeição. Renan Santos, 23%, Samara Martins, 22%. Edmilson Costa, 21%.

Zema e Cabo Daciolo receberam 20% cada um. Hertz Dias ficou com 19%. Aldo Rebelo, com 18%. Pimenta recebeu 17% de rejeição, e Augusto Cury, 14%. Ao todo, 2% dos entrevistados poderiam votar em todos.

O levantamento mediu a avaliação da administração de Lula. Aproximadamente 66% do eleitorado sul-mato-grossense rejeita Lula, enquanto 31% aprova. Na questão qualitativa, 55% avaliam a gestão como ruim ou péssima, 23% como ótima ou boa e 20% como regular.

O instituto ouviu 1.600 cidadãos entre os dias 9 e 11 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-04762/2026.