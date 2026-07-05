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Pesquisa Datafolha: Tarcísio tem 46% e Haddad, 30% na disputa pelo governo de SP

Num eventual segundo turno, o cenário se mantém favorável a Tarcísio, que aparece com 53% ante 37% de Haddad

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de julho de 2026 às 09h02.

Uma pesquisa do instituto Datafolha divulgada neste domingo, 5, coloca o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) à frente na corrida pela reeleição ao Palácio dos Bandeirantes.

O levantamento aponta 46% das intenções de voto para o atual chefe do Executivo paulista, contra 30% do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), segundo colocado.

A pesquisa foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo.

Num eventual segundo turno, o cenário se mantém favorável a Tarcísio, que aparece com 53% ante 37% de Haddad.

Na comparação com a sondagem anterior, de março — quando registrava 52% contra os mesmos 37% do petista —, o governador teve variação de 1 ponto percentual para cima.

O quadro atual reflete uma disputa enxuta. A saída de Kim Kataguiri (Missão) e Paulo Serra (PSDB) da corrida tirou do jogo dois nomes que, somados, reuniam cerca de 10% das intenções de voto na pesquisa de março.

Com isso, São Paulo pode viver uma eleição inédita, com apenas dois candidatos filiados a partidos que têm representação na Câmara dos Deputados.

Intenção de voto (1º turno):

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 46%
  • Fernando Haddad (PT): 30%
  • Vera Lúcia (PSTU): 5%
  • Carlos Machado (PCB): 4%
  • Vivian Mendes (Unidade Popular): 4%
  • Branco/nulo/nenhum: 8%
  • Não sabe: 3%

Rejeição (não votaria de jeito nenhum no 1º turno):

  • Fernando Haddad (PT): 47%
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 29%
  • Carlos Machado (PCB): 22%
  • Vera Lúcia (PSTU): 22%
  • Vivian Mendes (Unidade Popular): 15%
  • Branco/nulo/nenhum: 3%
  • Rejeita todos/não votaria em nenhum: 3%
  • Não sabe: 5%

O levantamento foi encomendado pela Folha de S.Paulo e ouviu 1.608 pessoas entre a quarta, 1º, e a sexta-feira, 3. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

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