Pesquisa Datafolha: Tarcísio tem 46% e Haddad, 30% na disputa pelo governo de SP

Redação Exame
Publicado em 5 de julho de 2026 às 09h02.
Uma pesquisa do instituto Datafolha divulgada neste domingo, 5, coloca o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) à frente na corrida pela reeleição ao Palácio dos Bandeirantes.
O levantamento aponta 46% das intenções de voto para o atual chefe do Executivo paulista, contra 30% do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), segundo colocado.
A pesquisa foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo.
Num eventual segundo turno, o cenário se mantém favorável a Tarcísio, que aparece com 53% ante 37% de Haddad.
Na comparação com a sondagem anterior, de março — quando registrava 52% contra os mesmos 37% do petista —, o governador teve variação de 1 ponto percentual para cima.
O quadro atual reflete uma disputa enxuta. A saída de Kim Kataguiri (Missão) e Paulo Serra (PSDB) da corrida tirou do jogo dois nomes que, somados, reuniam cerca de 10% das intenções de voto na pesquisa de março.
Com isso, São Paulo pode viver uma eleição inédita, com apenas dois candidatos filiados a partidos que têm representação na Câmara dos Deputados.
O levantamento foi encomendado pela Folha de S.Paulo e ouviu 1.608 pessoas entre a quarta, 1º, e a sexta-feira, 3. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.