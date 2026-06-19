Paraná Pesquisas: Tarcísio tem 45,6% e Haddad, 34,1%, no 1º turno em São Paulo

Na tentativa de se reeleger, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem a dianteira na corrida eleitoral pelo executivo do estado de São Paulo, segundo o levantamento Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira, 19.

Em um cenário de primeiro turno, Tarcísio tem 45,6% das intenções de voto. Ele é seguido pelo ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que registra 34,1%.

Bem atrás aparece o ex-prefeito de Santo André, no ABC Paulista, Paulo Serra (PSDB), com 4,6% das intenções de voto. Fechando a lista, o deputado federal Kim Kataguiri (Missão) registra 3%. Votos brancos e nulos somam 7,5%, e 5,2% não opinaram.

Desde a pesquisa anterior, em maio passado, os números dos dois primeiros colocados oscilaram pouco. Naquele mês, Tarcísio tinha 47,3%, 1,7 pontos percentuais a mais do que em junho. Já Haddad, registrava 33,5%, crescendo 0,6 pontos desde então.

Segundo turno e rejeição

Em um cenário de segundo turno, a distância entre Tarcísio e Haddad se alarga. Enquanto o governador registra 51,4% das intenções de voto, o professor aparece com 37,9%. Votos brancos e nulos chegam a 6,9%, e 3,8% não opinaram.

Questionados sobre em quem não votariam de jeito nenhum para governador, 42,5% dos respondentes citaram Fernando Haddad, 29,1% citaram Tarcísio de Freitas, 17% disseram o nome de Paulo Serra, e 15,9% responderam Kim Kataguiri.

Desde maio, a rejeição de Haddad caiu 2,4 pontos, quando chegava a 44,9%. Por outro lado, a de Tarcísio subiu 1,8, já que ele registrava 27,3% de rejeição.

A Paraná Pesquisas ouviu 1.600 eleitores paulistas entre os dias 16 e 18 de junho. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código SP-08639/2026.