Datafolha: segurança e saúde empatam como maiores problemas de São Paulo

Segurança pública e saúde dividem o topo das preocupações dos paulistas, cada uma citada por 27% dos entrevistados em pesquisa Datafolha divulgada neste domingo, 5.

Educação aparece na sequência, com 11%, enquanto economia, desemprego, transporte, corrupção e habitação somam menos de 3% das menções cada.

Avaliação de Tarcísio

O levantamento também mediu a avaliação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato à reeleição. Para 46% dos entrevistados, ele fez menos do que o esperado à frente do governo estadual. Outros 35% consideram que cumpriu o que era previsto, e 13% avaliam que superou as expectativas.

Mesmo com essa parcela de insatisfação, Tarcísio segue à frente na corrida eleitoral: aparece com 46% das intenções de voto, contra 30% de Fernando Haddad (PT), ex-ministro da Fazenda e segundo colocado.

A distância entre os dois cresceu em relação a março, quando o instituto fez seu primeiro levantamento do ano — na ocasião, Tarcísio tinha 44% e Haddad, 31%.

Outros nomes na disputa

Um grupo de candidatos aparece bem atrás na disputa: Vera Lucia (PSTU) tem 5%, enquanto Carlos Machado (PCB) e Vivian Mendes (UP) somam 4% cada.

Como a vantagem numérica de Tarcísio supera a soma de todos os demais nomes, o Datafolha aponta a possibilidade de decisão já no primeiro turno.

Ficha técnica

A pesquisa ouviu 1.608 eleitores presencialmente entre os dias 1º e 3 de julho, por encomenda do jornal Folha de S.Paulo. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números SP-01703/2026 e BR-06481/2026.

*Com informações de O Globo