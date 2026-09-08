Pesquisa BTG/Nexus: Flávio sobe e empata tecnicamente com Lula no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) estão tecnicamente empatados na disputa pela Presidência da República, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira, 8.

No primeiro turno, Lula aparece com 39% das intenções de voto, ante 35% de Flávio. Com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, a diferença de quatro pontos coloca os dois candidatos no limite do empate técnico.

O levantamento também mostra uma aproximação do senador em relação à rodada anterior da pesquisa. Flávio Bolsonaro passou de 33% para 35% das intenções de voto desde a última semana, enquanto Lula manteve 39%.

Essa é a primeira pesquisa divulgada após a crise no Supremo Tribunal Federal. O episódio ganhou força após o conflito público entre os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes e a revelação de mensagens de Moraes com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do extinto Banco Master.

A crise levou Flávio Bolsonaro a ampliar os ataques ao ministro e defender sua saída do STF, enquanto Lula passou a cobrar esclarecimentos sobre o caso e a defender mudanças no Judiciário.

Entre os demais nomes testados no cenário estimulado, o escritor Augusto Cury (Avante) aparece com 9%. Na sequência, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e Renan Santos (Missão) marcam 4% cada. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Samara e Rui Costa Pimenta registram 1% cada. Votos brancos e nulos somam 3%, enquanto 2% não souberam responder.

Os recortes demográficos ajudam a mostrar onde estão as principais bases eleitorais dos dois candidatos. No Nordeste, Lula marca 54%, contra 23% de Flávio Bolsonaro. Entre os atuais beneficiários do Bolsa Família, o presidente registra 51%, ante 26% do senador.

Flávio, por sua vez, tem vantagem na região Sul, onde alcança 50% das intenções de voto, contra 22% de Lula. Entre os eleitores evangélicos, o senador registra 45%, ante 27% do presidente.

Em um segundo cenário de primeiro turno, que inclui o influenciador Pablo Marçal (PRTB), Lula mantém 39% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 34%. Augusto Cury registra 9%, seguido por Ronaldo Caiado e Renan Santos, ambos com 4%.

Marçal, que está inelegível, aparece com 3% das intenções de voto nesse cenário. Zema tem 2% e Samara, 1%. Wilson Grassi, Rui Costa Pimenta, Clariana Barão, Hertz Dias e Edmilson Costa aparecem com 0%. Brancos e nulos somam 3%, e 1% não soube ou não respondeu.

Flávio e Lula têm as maiores rejeições

O levantamento também mediu a rejeição aos nomes testados. Entre os eleitores que afirmam que "não votariam de jeito nenhum", Flávio Bolsonaro tem 50% de rejeição, enquanto Lula registra 49%. Zema aparece com 42%, e Caiado, com 36%.

A avaliação negativa do governo Lula chega a 46%, resultado da soma dos 7% que consideram a gestão ruim e dos 39% que a classificam como péssima. A administração federal é considerada ótima ou boa por 36% dos entrevistados, enquanto 18% avaliam o governo como regular.

Flávio tem 46% contra 45% de Lula no segundo turno

As simulações de segundo turno reforçam o cenário de equilíbrio entre os dois principais nomes. Flávio Bolsonaro tem 46% das intenções de voto contra 45% de Lula, diferença de um ponto percentual e dentro da margem de erro da pesquisa.

Nos demais confrontos diretos testados pelo instituto, Lula aparece com 46% contra 43% de Ronaldo Caiado. Contra Romeu Zema, o petista marca 47%, ante 40% do ex-governador mineiro.

Em um eventual confronto com Augusto Cury, o escritor aparece com 45% e Lula, com 43%. A diferença também está dentro da margem de erro do levantamento.

A pesquisa BTG/Nexus entrevistou 2.002 eleitores entre 4 e 7 de setembro de 2026, por telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06790/2026.